https://ria.ru/20250423/sanktsii-2012998703.html

Российско-сербская NIS подала запрос на третью отсрочку санкций США

Российско-сербская NIS подала запрос на третью отсрочку санкций США - РИА Новости, 23.04.2025

Российско-сербская NIS подала запрос на третью отсрочку санкций США

"Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,14% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") подала в минфин США запрос на выдачу третьей временной лицензии на... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:35:00+03:00

2025-04-23T16:35:00+03:00

2025-04-23T16:35:00+03:00

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БЕЛГРАД, 23 апр – РИА Новости. "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,14% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") подала в минфин США запрос на выдачу третьей временной лицензии на осуществление деятельности, сообщила компания. Предыдущая отсрочка введения санкций истекает 28 апреля. Минэнерго Сербии в начале апреля заявляло, что Белград надеется на проявление понимания США по вопросу санкций в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" из-за важности компании и стратегического сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике. "Компания NIS подала новый запрос минфину США на выдачу особой лицензии, которой откладывается полное применение санкций. Цель этого запроса - сделать возможным беспрепятственную оперативную деятельность компании после 28 апреля. Данный срок предусмотрен лицензией, выданной 28 марта этого года. NIS напоминает, что 14 марта подал минфину США запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals), что может представлять долгосрочный процесс", - говорится в сообщении на официальном сайте NIS. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович напоминала, что с 2008 года, после приватизации "Нефтяной индустрии Сербии", официальный Белграда опирается на российскую сторону в нефтеперерабатывающем секторе. Единственный в стране нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) NIS в Панчево под Белградом сейчас снабжается сырьем по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) с острова Крк в Хорватии, но в будущем сможет получать нефть из российского трубопровода "Дружба" в Венгрии. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 2 апреля, что по новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать НПЗ Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, мощность нового нефтепровода составит 4-5 миллионов тонн в год. США включили NIS в санкционный список в начале января, требуя полного выхода российских структур из владения компанией. Президент Сербии Алекандр Вучич даже заявлял, что официальный Белград готов выкупить российскую долю в NIS примерно за 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.

https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993199478.html

https://ria.ru/20250322/serbiya-2006686001.html

https://ria.ru/20250321/vulin-2006350376.html

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