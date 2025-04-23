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РЖД планируют использовать ИИ для прогнозирования продаж билетов - РИА Новости, 23.04.2025
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Наука
 
13:42 23.04.2025 (обновлено: 13:54 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/rzhd-2012946319.html
РЖД планируют использовать ИИ для прогнозирования продаж билетов
РЖД планируют использовать ИИ для прогнозирования продаж билетов - РИА Новости, 23.04.2025
РЖД планируют использовать ИИ для прогнозирования продаж билетов
РЖД планируют использовать искусственный интеллект для прогнозирования продаж билетов на поезда дальнего следования, тарифов и составности поездов, сообщила... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:42:00+03:00
2025-04-23T13:54:00+03:00
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технологии
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. РЖД планируют использовать искусственный интеллект для прогнозирования продаж билетов на поезда дальнего следования, тарифов и составности поездов, сообщила замдиректора Научного центра "Экспресс" АО "ВНИИЖТ" ("дочка" РЖД) Елена Мартынова. Она напомнила, что ежедневно на сети РЖД отправляются сотни составов, и для каждого поезда или группы поездов необходимо предусмотреть тариф. "Тариф у нас это достаточно сложная вещь, которая зависит от многих факторов, от направления, от глубины продажи, от расстояния, от комфорта поездки и даже от спроса на наши поезда… Здесь можно и нужно использовать технологию искусственного интеллекта, которая поможет не только спрогнозировать продажи на поездах, но и порекомендовать нашим специалистам по изменению каких-то тарифных стоимостей или выдать рекомендации по изменению составности поездов", - сказала Мартынова в рамках демо-дня ИЦК на транспорте: "Движение в будущее: перезагрузка транспорта через технологии и экспорт". Она отметила, что сотрудники перевозчиков ежедневно обрабатывают тысячи показателей для того, чтобы оценить текущую ситуацию, спрогнозировать тренды и установить релевантную стоимость проезда, не потеряв ключевые показатели компании.
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технологии, ржд
Наука, Технологии, РЖД
РЖД планируют использовать ИИ для прогнозирования продаж билетов

РЖД планируют использовать ИИ для прогнозирования продаж билетов и тарифов

© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"Путешествия на поездах
Путешествия на поездах - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
Путешествия на поездах . Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. РЖД планируют использовать искусственный интеллект для прогнозирования продаж билетов на поезда дальнего следования, тарифов и составности поездов, сообщила замдиректора Научного центра "Экспресс" АО "ВНИИЖТ" ("дочка" РЖД) Елена Мартынова.
Она напомнила, что ежедневно на сети РЖД отправляются сотни составов, и для каждого поезда или группы поездов необходимо предусмотреть тариф.
"Тариф у нас это достаточно сложная вещь, которая зависит от многих факторов, от направления, от глубины продажи, от расстояния, от комфорта поездки и даже от спроса на наши поезда… Здесь можно и нужно использовать технологию искусственного интеллекта, которая поможет не только спрогнозировать продажи на поездах, но и порекомендовать нашим специалистам по изменению каких-то тарифных стоимостей или выдать рекомендации по изменению составности поездов", - сказала Мартынова в рамках демо-дня ИЦК на транспорте: "Движение в будущее: перезагрузка транспорта через технологии и экспорт".
Она отметила, что сотрудники перевозчиков ежедневно обрабатывают тысячи показателей для того, чтобы оценить текущую ситуацию, спрогнозировать тренды и установить релевантную стоимость проезда, не потеряв ключевые показатели компании.
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