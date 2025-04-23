https://ria.ru/20250423/rubio-2013029846.html

Рубио выступил с жестким заявлением о переговорах по Украине

Рубио выступил с жестким заявлением о переговорах по Украине - РИА Новости, 23.04.2025

Рубио выступил с жестким заявлением о переговорах по Украине

США займутся другими важными вопросами в случае отсутствия прогресса в переговорах по урегулированию украинского кризиса, заявил госсекретарь США Марко Рубио в... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T18:37:00+03:00

2025-04-23T18:37:00+03:00

2025-04-23T18:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США займутся другими важными вопросами в случае отсутствия прогресса в переговорах по урегулированию украинского кризиса, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью The Free Press."Мы сделали все, что могли. Мы вложили много времени и сил на самых высоких уровнях нашего правительства. <…> Если в какой-то момент мы решим, что мы слишком далеки друг от друга и недостаточно продвигаемся вперед, нам, возможно, придется перейти к другим приоритетам, потому что в мире происходит много важных вещей", — сказал он.Рубио также добавил, что у конфликта на Украине не может быть военного решения.Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Украины, но представители европейских стран отложили их после того, как Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. В итоге переговоры проведут представители более низкого уровня.Как писала газета The New York Times, Рубио и Уиткофф не поехали в Лондон из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.При этом вице-президент Джей Ди Вэнс сегодня заявил, что Штаты выйдут из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с инициативами США по прекращению боевых действий. Он добавил, что сторонам конфликта следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.

https://ria.ru/20250423/ukraina-2013021938.html

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в мире, украина, сша, марко рубио