Рубио выступил с жестким заявлением о переговорах по Украине
Рубио: США займутся другими вопросами при отсутствии прогресса по Украине
© AP Photo / Nathan HowardГосударственный секретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Nathan Howard
Государственный секретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США займутся другими важными вопросами в случае отсутствия прогресса в переговорах по урегулированию украинского кризиса, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью The Free Press.
"Мы сделали все, что могли. Мы вложили много времени и сил на самых высоких уровнях нашего правительства. <…> Если в какой-то момент мы решим, что мы слишком далеки друг от друга и недостаточно продвигаемся вперед, нам, возможно, придется перейти к другим приоритетам, потому что в мире происходит много важных вещей", — сказал он.
Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Украины, но представители европейских стран отложили их после того, как Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. В итоге переговоры проведут представители более низкого уровня.
Как писала газета The New York Times, Рубио и Уиткофф не поехали в Лондон из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.
При этом вице-президент Джей Ди Вэнс сегодня заявил, что Штаты выйдут из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с инициативами США по прекращению боевых действий. Он добавил, что сторонам конфликта следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.