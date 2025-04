https://ria.ru/20250423/rubio-2012914084.html

Reuters рассказало о реакции Рубио на заявление Зеленского о Крыме

Reuters рассказало о реакции Рубио на заявление Зеленского о Крыме

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио опасается, что Украина может вернуться к жестким позициям в мирном процессе, пишет Reuters."По словам европейского чиновника, Рубио выразил обеспокоенность, что Украина может вернуться к своим жестким позициям, препятствуя любым прорывам в переговорах", — говорится в материале.В среду американская газета The New York Times сообщила, что американский госсекретарь отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России.Во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Как сообщили изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение Белого дома по урегулированию конфликта как последнее предложение, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.

