FT: отмена поездки Рубио в Лондон снижает значимость встречи по Украине

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Отмена поездки госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа на встречу с украинскими и европейскими представителями в Лондоне значительно снижает весомость запланированной встречи, которую в Европе раньше рассматривали как подтверждение того, что она получила место за столом переговоров по урегулированию на Украине, пишет газета Financial Times. Ранее официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила поездку спецпосланника американского президента Кита Келлога в Лондон на этой неделе для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Госсекретарь США Марко Рубио не будет принимать участие в переговорах. Газета Washington Post также сообщала, что на встречу в Лондон не поедет спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Ранее Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на этой неделе. "Отмена (поездки в Лондон - ред.) Рубио и Уиткоффа, объявленная вчера вечером, резко снижает значимость встречи, которую некоторые европейские чиновники ранее рассматривали как подтверждение того, что они наконец-то получили место за столом переговоров", - пишет Financial Times. Как отмечает издание, для тех, кто надеялся проведением встречи подтвердить место Европы за столом переговоров, сложившаяся ситуация будет "сокрушительным разочарованием". "Мало того, что ключевые переговорщики США отказались от встречи со своими французскими, британскими и украинскими коллегами в Лондоне, но также стало совершенно ясно, что реальные действия происходят в другом месте", - добавляет газета. Financial Times отмечает, что, как будто для того, чтобы "насыпать соль на раны" Европы, Уиткофф на этой неделе планирует посетить Россию, где находится "настоящий стол переговоров". Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле проинформируют о встрече Путина с Уиткоффом, если она произойдет.

