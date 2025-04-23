Рейтинг@Mail.ru
FT: отмена поездки Рубио в Лондон снижает значимость встречи по Украине - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/rubio-2012880822.html
FT: отмена поездки Рубио в Лондон снижает значимость встречи по Украине
FT: отмена поездки Рубио в Лондон снижает значимость встречи по Украине - РИА Новости, 23.04.2025
FT: отмена поездки Рубио в Лондон снижает значимость встречи по Украине
Отмена поездки госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа на встречу с украинскими и европейскими представителями в... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T09:00:00+03:00
2025-04-23T09:00:00+03:00
в мире
стив уиткофф
марко рубио
кит келлог
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d75f825bfb9b2a36ee4a2b0f4601202.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Отмена поездки госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа на встречу с украинскими и европейскими представителями в Лондоне значительно снижает весомость запланированной встречи, которую в Европе раньше рассматривали как подтверждение того, что она получила место за столом переговоров по урегулированию на Украине, пишет газета Financial Times. Ранее официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила поездку спецпосланника американского президента Кита Келлога в Лондон на этой неделе для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Госсекретарь США Марко Рубио не будет принимать участие в переговорах. Газета Washington Post также сообщала, что на встречу в Лондон не поедет спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Ранее Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на этой неделе. "Отмена (поездки в Лондон - ред.) Рубио и Уиткоффа, объявленная вчера вечером, резко снижает значимость встречи, которую некоторые европейские чиновники ранее рассматривали как подтверждение того, что они наконец-то получили место за столом переговоров", - пишет Financial Times. Как отмечает издание, для тех, кто надеялся проведением встречи подтвердить место Европы за столом переговоров, сложившаяся ситуация будет "сокрушительным разочарованием". "Мало того, что ключевые переговорщики США отказались от встречи со своими французскими, британскими и украинскими коллегами в Лондоне, но также стало совершенно ясно, что реальные действия происходят в другом месте", - добавляет газета. Financial Times отмечает, что, как будто для того, чтобы "насыпать соль на раны" Европы, Уиткофф на этой неделе планирует посетить Россию, где находится "настоящий стол переговоров". Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле проинформируют о встрече Путина с Уиткоффом, если она произойдет.
https://ria.ru/20250423/ssha-2012827627.html
https://ria.ru/20250422/peregovory-2012857343.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_b035d679852bdd7db1e1c06385a510af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стив уиткофф, марко рубио, кит келлог, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Стив Уиткофф, Марко Рубио, Кит Келлог, Введение Трампом пошлин на импорт
FT: отмена поездки Рубио в Лондон снижает значимость встречи по Украине

FT: отмена поездки Рубио и Уиткоффа в Лондон снижает важность встречи по Украине

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Отмена поездки госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа на встречу с украинскими и европейскими представителями в Лондоне значительно снижает весомость запланированной встречи, которую в Европе раньше рассматривали как подтверждение того, что она получила место за столом переговоров по урегулированию на Украине, пишет газета Financial Times.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила поездку спецпосланника американского президента Кита Келлога в Лондон на этой неделе для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Госсекретарь США Марко Рубио не будет принимать участие в переговорах. Газета Washington Post также сообщала, что на встречу в Лондон не поедет спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Ранее Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на этой неделе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
США готовятся стать главным победителем войны на Украине
Вчера, 08:00
"Отмена (поездки в Лондон - ред.) Рубио и Уиткоффа, объявленная вчера вечером, резко снижает значимость встречи, которую некоторые европейские чиновники ранее рассматривали как подтверждение того, что они наконец-то получили место за столом переговоров", - пишет Financial Times.
Как отмечает издание, для тех, кто надеялся проведением встречи подтвердить место Европы за столом переговоров, сложившаяся ситуация будет "сокрушительным разочарованием".
"Мало того, что ключевые переговорщики США отказались от встречи со своими французскими, британскими и украинскими коллегами в Лондоне, но также стало совершенно ясно, что реальные действия происходят в другом месте", - добавляет газета.
Financial Times отмечает, что, как будто для того, чтобы "насыпать соль на раны" Европы, Уиткофф на этой неделе планирует посетить Россию, где находится "настоящий стол переговоров".
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле проинформируют о встрече Путина с Уиткоффом, если она произойдет.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
СМИ рассказали об ультиматуме, который США готовят Украине
22 апреля, 23:35
 
В миреСтив УиткоффМарко РубиоКит КеллогВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала