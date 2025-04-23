Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о поддержке Россией стран Африки - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/rossiya-2012923701.html
Лавров рассказал о поддержке Россией стран Африки
Лавров рассказал о поддержке Россией стран Африки - РИА Новости, 23.04.2025
Лавров рассказал о поддержке Россией стран Африки
Москва помогает государствам Африки укреплять политический и экономический суверенитет, продолжит поддерживать стремление африканцев обладать передовыми... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:13:00+03:00
2025-04-23T12:13:00+03:00
москва
африка
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99040/73/990407351_0:151:2340:1467_1920x0_80_0_0_f08aa319b41e462874710455c29ec1b5.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва помогает государствам Африки укреплять политический и экономический суверенитет, продолжит поддерживать стремление африканцев обладать передовыми технологиями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Россия оказывает африканским странам поддержку в целях укрепления их политического и экономического суверенитета. Мы готовим квалифицированные кадры для государств Африки в российских высших учебных заведениях, предоставляем значительное количество квот за счет федерального бюджета. Будем и далее помогать африканцам в их стремлении обладать передовыми технологиями", - сказал Лавров в видеообращении к участникам IV Форума "Россия-Африка: что дальше?" и I Форума молодых дипломатов "Россия-Африка". Он добавил, что российско-африканская дружба имеет давнюю историю, Москва помогала африканцам бороться за свободу и независимость. "Совместно с африканскими друзьями противодействуем современным практикам неоколониализма. Считаем важным сопрягать усилия в целях формирования неподконтрольных Западу механизмов экономических связей и обслуживания международной торговли. Африка – это континент будущего, а будущее творит молодежь. Это в полной мере касается и внешней политики. Поэтому не может не радовать, что впервые на полях вашего мероприятия пройдет форум молодых дипломатов "Россия-Африка". Приветствуем это начинание Совета молодых дипломатов министерства иностранных дел России", - подчеркнул министр. Форум "Россия – Африка: что дальше?" – международная дискуссионная площадка на базе МГИМО МИД России. Она объединяет политических деятелей, экспертов, представителей научного и студенческого сообществ России и африканских стран. По словам организаторов, основная цель форума заключается в создании условий для равноправного и открытого диалога для развития российско-африканских отношений.
https://ria.ru/20250422/potentsial-2012709665.html
https://ria.ru/20250219/lavrov-2000266831.html
москва
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99040/73/990407351_92:0:2248:1617_1920x0_80_0_0_9c586aa70205d6d4421433fa9f73e36f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, африка, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Москва, Африка, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Лавров рассказал о поддержке Россией стран Африки

Лавров: Россия продолжит помогать странам Африки укреплять суверенитет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГлава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Глава МИД России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва помогает государствам Африки укреплять политический и экономический суверенитет, продолжит поддерживать стремление африканцев обладать передовыми технологиями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия оказывает африканским странам поддержку в целях укрепления их политического и экономического суверенитета. Мы готовим квалифицированные кадры для государств Африки в российских высших учебных заведениях, предоставляем значительное количество квот за счет федерального бюджета. Будем и далее помогать африканцам в их стремлении обладать передовыми технологиями", - сказал Лавров в видеообращении к участникам IV Форума "Россия-Африка: что дальше?" и I Форума молодых дипломатов "Россия-Африка".
Стенд АО Российский экспортный центр на выставке - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Российские ИТ-разработчики видят потенциал расширения экспорта в Африку
22 апреля, 12:45
Он добавил, что российско-африканская дружба имеет давнюю историю, Москва помогала африканцам бороться за свободу и независимость.
"Совместно с африканскими друзьями противодействуем современным практикам неоколониализма. Считаем важным сопрягать усилия в целях формирования неподконтрольных Западу механизмов экономических связей и обслуживания международной торговли. Африка – это континент будущего, а будущее творит молодежь. Это в полной мере касается и внешней политики. Поэтому не может не радовать, что впервые на полях вашего мероприятия пройдет форум молодых дипломатов "Россия-Африка". Приветствуем это начинание Совета молодых дипломатов министерства иностранных дел России", - подчеркнул министр.
Форум "Россия – Африка: что дальше?" – международная дискуссионная площадка на базе МГИМО МИД России. Она объединяет политических деятелей, экспертов, представителей научного и студенческого сообществ России и африканских стран.
По словам организаторов, основная цель форума заключается в создании условий для равноправного и открытого диалога для развития российско-африканских отношений.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время Правительственного часа в Государственной Думе РФ. 19 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Лавров заявил о планах открыть посольства в семи странах Африки
19 февраля, 12:43
 
МоскваАфрикаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала