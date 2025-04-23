https://ria.ru/20250423/rossiya-2012923701.html
Лавров рассказал о поддержке Россией стран Африки
Лавров рассказал о поддержке Россией стран Африки - РИА Новости, 23.04.2025
Лавров рассказал о поддержке Россией стран Африки
Москва помогает государствам Африки укреплять политический и экономический суверенитет, продолжит поддерживать стремление африканцев обладать передовыми... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:13:00+03:00
2025-04-23T12:13:00+03:00
2025-04-23T12:13:00+03:00
москва
африка
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва помогает государствам Африки укреплять политический и экономический суверенитет, продолжит поддерживать стремление африканцев обладать передовыми технологиями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Россия оказывает африканским странам поддержку в целях укрепления их политического и экономического суверенитета. Мы готовим квалифицированные кадры для государств Африки в российских высших учебных заведениях, предоставляем значительное количество квот за счет федерального бюджета. Будем и далее помогать африканцам в их стремлении обладать передовыми технологиями", - сказал Лавров в видеообращении к участникам IV Форума "Россия-Африка: что дальше?" и I Форума молодых дипломатов "Россия-Африка". Он добавил, что российско-африканская дружба имеет давнюю историю, Москва помогала африканцам бороться за свободу и независимость. "Совместно с африканскими друзьями противодействуем современным практикам неоколониализма. Считаем важным сопрягать усилия в целях формирования неподконтрольных Западу механизмов экономических связей и обслуживания международной торговли. Африка – это континент будущего, а будущее творит молодежь. Это в полной мере касается и внешней политики. Поэтому не может не радовать, что впервые на полях вашего мероприятия пройдет форум молодых дипломатов "Россия-Африка". Приветствуем это начинание Совета молодых дипломатов министерства иностранных дел России", - подчеркнул министр. Форум "Россия – Африка: что дальше?" – международная дискуссионная площадка на базе МГИМО МИД России. Она объединяет политических деятелей, экспертов, представителей научного и студенческого сообществ России и африканских стран. По словам организаторов, основная цель форума заключается в создании условий для равноправного и открытого диалога для развития российско-африканских отношений.
https://ria.ru/20250422/potentsial-2012709665.html
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москва, африка, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Москва, Африка, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Лавров рассказал о поддержке Россией стран Африки
Лавров: Россия продолжит помогать странам Африки укреплять суверенитет