https://ria.ru/20250423/rossija-2013008191.html

Россия введет санкции против британских парламентариев

Россия введет санкции против британских парламентариев - РИА Новости, 23.04.2025

Россия введет санкции против британских парламентариев

Москва вводит ответные персональные санкции в отношении членов британского правительства, сообщили в МИД России. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T17:17:00+03:00

2025-04-23T17:17:00+03:00

2025-04-23T17:17:00+03:00

в мире

россия

москва

лондон

парламент великобритании

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106720/41/1067204143_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7103ed81287447e61e7d432206fe5467.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва вводит ответные персональные санкции в отношении членов британского правительства, сообщили в МИД России. "В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда членов парламента Великобритании", - говорится в сообщении. Отмечается, что Москва продолжит работу над расширением "стоп-листа" в ответ на конфронтационные действия Лондона. В ведомстве добавили, что характер вводимых Великобританией антироссийских санкций и истеричные заявления официальных лиц этой страны, в которых угрозы перемежаются с ложью и откровенным хамством в адрес РФ, свидетельствуют о том, что Лондон не намерен отказываться от своего выбора в пользу открытой конфронтации с Россией, а русофобия и стремление разрушить российскую государственность остаются неотъемлемыми элементами британской внешней политики. Санкции введены против 21 члена британского парламента, им запрещен въезд в Россию.

https://ria.ru/20250423/ek-2012967405.html

https://ria.ru/20250418/es-2012061886.html

россия

москва

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, москва, лондон, парламент великобритании