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Россия введет санкции против британских парламентариев - РИА Новости, 23.04.2025
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17:17 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/rossija-2013008191.html
Россия введет санкции против британских парламентариев
Россия введет санкции против британских парламентариев - РИА Новости, 23.04.2025
Россия введет санкции против британских парламентариев
Москва вводит ответные персональные санкции в отношении членов британского правительства, сообщили в МИД России. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:17:00+03:00
2025-04-23T17:17:00+03:00
в мире
россия
москва
лондон
парламент великобритании
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва вводит ответные персональные санкции в отношении членов британского правительства, сообщили в МИД России. "В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда членов парламента Великобритании", - говорится в сообщении. Отмечается, что Москва продолжит работу над расширением "стоп-листа" в ответ на конфронтационные действия Лондона. В ведомстве добавили, что характер вводимых Великобританией антироссийских санкций и истеричные заявления официальных лиц этой страны, в которых угрозы перемежаются с ложью и откровенным хамством в адрес РФ, свидетельствуют о том, что Лондон не намерен отказываться от своего выбора в пользу открытой конфронтации с Россией, а русофобия и стремление разрушить российскую государственность остаются неотъемлемыми элементами британской внешней политики. Санкции введены против 21 члена британского парламента, им запрещен въезд в Россию.
https://ria.ru/20250423/ek-2012967405.html
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в мире, россия, москва, лондон, парламент великобритании
В мире, Россия, Москва, Лондон, Парламент Великобритании
Россия введет санкции против британских парламентариев

Россия введет ответные персональные санкции против британских парламентариев

© РИА Новости / Виктор ТолочкоЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва вводит ответные персональные санкции в отношении членов британского правительства, сообщили в МИД России.
"В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда членов парламента Великобритании", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Москва продолжит работу над расширением "стоп-листа" в ответ на конфронтационные действия Лондона.
В ведомстве добавили, что характер вводимых Великобританией антироссийских санкций и истеричные заявления официальных лиц этой страны, в которых угрозы перемежаются с ложью и откровенным хамством в адрес РФ, свидетельствуют о том, что Лондон не намерен отказываться от своего выбора в пользу открытой конфронтации с Россией, а русофобия и стремление разрушить российскую государственность остаются неотъемлемыми элементами британской внешней политики.
Санкции введены против 21 члена британского парламента, им запрещен въезд в Россию.
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