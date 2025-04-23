Россия введет санкции против британских парламентариев
Россия введет ответные персональные санкции против британских парламентариев
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва вводит ответные персональные санкции в отношении членов британского правительства, сообщили в МИД России.
"В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда членов парламента Великобритании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Москва продолжит работу над расширением "стоп-листа" в ответ на конфронтационные действия Лондона.
В ведомстве добавили, что характер вводимых Великобританией антироссийских санкций и истеричные заявления официальных лиц этой страны, в которых угрозы перемежаются с ложью и откровенным хамством в адрес РФ, свидетельствуют о том, что Лондон не намерен отказываться от своего выбора в пользу открытой конфронтации с Россией, а русофобия и стремление разрушить российскую государственность остаются неотъемлемыми элементами британской внешней политики.
Санкции введены против 21 члена британского парламента, им запрещен въезд в Россию.
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