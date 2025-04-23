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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 23.04.2025
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области вечером в среду, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T23:18:00+03:00
2025-04-23T23:18:00+03:00
2025-04-23T23:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области вечером в среду, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в среду в 22.57 мск. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал губернатор в своем в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Украина, Вооруженные силы Украины
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Артамонов: в Липецкой области вечером в среду ввели режим воздушной опасности