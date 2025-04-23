https://ria.ru/20250423/rezhim-2013064457.html

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 23.04.2025

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области вечером в среду, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T23:18:00+03:00

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2025-04-23T23:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области вечером в среду, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в среду в 22.57 мск. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал губернатор в своем в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html

липецкая область

украина

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Наталья Макарова

липецкая область, игорь артамонов, украина, вооруженные силы украины