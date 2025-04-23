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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 23.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:18 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/rezhim-2013064457.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 23.04.2025
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области вечером в среду, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T23:18:00+03:00
2025-04-23T23:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области вечером в среду, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в среду в 22.57 мск. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал губернатор в своем в Telegram-канале.
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липецкая область, игорь артамонов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Украина, Вооруженные силы Украины
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Артамонов: в Липецкой области вечером в среду ввели режим воздушной опасности

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyКомсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области вечером в среду, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в среду в 22.57 мск.
«
"Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал губернатор в своем в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьИгорь АртамоновУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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