Reuters: Европа на переговорах с США выступает против признания Крыма
Reuters: Европа выступает против признания Крыма и снятия санкций с России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Европа на переговорах с США по Украине выступает против признания Крыма российским и снятия санкций, передает агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.
По словам собеседников агентства, целью прошедших на прошлой неделе переговоров было добиться от американцев, европейцев и украинцев сформулированной совместной позиции по урегулированию конфликта. Но, как утверждают источники, некоторые предложения Вашингтона оказались неприемлемыми для Киева и его европейских союзников, из-за чего стороны разошлись во мнениях.
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"Помимо признания Крыма, остаются и другие основные камни преткновения, включая стремление России снять санкции, введенные против нее Евросоюзом, до завершения переговоров, против чего решительно выступает Европа", — приводит Reuters слова дипломатов.
На сегодня в Лондоне планировались переговоры между высокопоставленными чиновниками Великобритании, США, Франции, Германии и Украины. Как писала The Washington Post, США собирались предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности.
Но встреча сорвалась — госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф отменили визит в Лондон, а вслед за этим решили не участвовать в переговорах министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании. Газета New York Times утверждает, что отмена поездки Рубио связана с отказом Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане Трампа по завершению конфликта.
В результате переговоры на уровне министров иностранных дел отложили, встречу проведут представители более низкого уровня.