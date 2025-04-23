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Россия выслала агента молдавской разведки - РИА Новости, 23.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:19 23.04.2025 (обновлено: 11:36 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/razvedka-2012895280.html
Россия выслала агента молдавской разведки
Россия выслала агента молдавской разведки - РИА Новости, 23.04.2025
Россия выслала агента молдавской разведки
Россия выслала агента молдавской разведки, взаимодействовавшего с начальником военной разведки Украины Кириллом Будановым*, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T10:19:00+03:00
2025-04-23T11:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
молдавия
майя санду
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
кирилл буданов*
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия выслала агента молдавской разведки, взаимодействовавшего с начальником военной разведки Украины Кириллом Будановым*, сообщил ЦОС ФСБ.&quot;Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) — гражданина Республики Молдова Дмитрия Руснака&quot;, — отметили в спецслужбе.При этом агент в 2020 году способствовал установлению контактов между Будановым* и тогдашним кандидатом в президенты Молдавии Майей Санду. Глава украинской разведки сам связался с ним, пытаясь установить связь с молдавским политиком.Буданов*, в свою очередь, как уточнила ФСБ, помогал Руснаку реализовывать коммерческие проекты в Украине, включающие интересы американских компаний по выращиванию семян.Мужчина прошел подготовку по разведывательной работе за границей еще в 2004 году и работал под дипломатическим прикрытием, взаимодействуя с экс-директором Службы информации и безопасности Молдавии Артуром Решетниковым и начальником разведки иностранной спецслужбы Сергеем Долгиеру. При этом агента наградили государственной наградой Украины за выполнение заданий разведки киевского режима. &quot;Летом 2021 г. Д. Руснак лично присутствовал на организованной им же встрече К. Буданова* с тогдашним главой СИБ РМ А. Есауленко, в ходе которой обсуждались планы подрыва охраняемых российскими миротворцами складов с боеприпасами на территории Приднестровья&quot;, — указано в релизе.В Россию Руснак прибыл в 2024 году, ему поставили задание по сбору сведений закрытого характера о планах Москвы в отношении Молдавии, сотрудниках силовых и других госструктур России, участвующих во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении.&quot;В результате проведенного в отношении Дмитрия Руснака опроса с использованием полиграфа факт его прибытия в Россию с разведывательно-подрывными целями подтвержден. Учитывая, что иностранцем не был нанесен реальный ущерб безопасности Российской Федерации, в феврале 2025 года он был выдворен с территории нашей страны с закрытием ему въезда в Россию сроком на 60 лет&quot;, — добавили в ведомстве.В ЦОС ФСБ отметили, что, действуя в интересах молдавской разведки, иностранец предпринял попытку легализоваться в России. При попадании в поле зрения органов безопасности он должен был демонстрировать свою лояльность и готовность к сотрудничеству якобы во благо нашей страны.Спецслужба также опубликовала видео с признанием злоумышленника. В ролике он, в частности, рассказал о своем общении с Будановым*.&quot;Мы когда разговаривали с ним (Будановым*. — Прим. ред.) много раз про войну, я не стеснялся говорить свою позицию открыто, он злился, но уважал, что я говорю открыто с ним. Я ему говорил: &quot;Ну ты же понимаешь, что шансов нет?&quot; Он говорит: &quot;Я это понимаю. Более того, я понимаю, что вся европейская армия, вместе взятая, не сможет противостоять русской армии&quot;, — сказал Руснак в ходе опроса.По его словам, Буданов* готовился к войне с Россией и очень хотел ее.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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Допрос молдавского агента Руснака, который помогал главе украинской военной разведки Кириллу Буданову
Высланный из России молдавский агент Руснак помогал главе украинской военной разведки Кириллу Буданову в установлении контактов с президентом Майей Санду, сообщила ФСБ. Взамен Буданов помогал Руснаку в продвижении коммерческих проектов на Украине.
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россия, украина, молдавия, майя санду, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кирилл буданов*
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Молдавия, Майя Санду, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Кирилл Буданов*

Россия выслала агента молдавской разведки

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия выслала агента молдавской разведки, взаимодействовавшего с начальником военной разведки Украины Кириллом Будановым*, сообщил ЦОС ФСБ.
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) — гражданина Республики Молдова Дмитрия Руснака", — отметили в спецслужбе.

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При этом агент в 2020 году способствовал установлению контактов между Будановым* и тогдашним кандидатом в президенты Молдавии Майей Санду. Глава украинской разведки сам связался с ним, пытаясь установить связь с молдавским политиком.
Буданов*, в свою очередь, как уточнила ФСБ, помогал Руснаку реализовывать коммерческие проекты в Украине, включающие интересы американских компаний по выращиванию семян.
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Мужчина прошел подготовку по разведывательной работе за границей еще в 2004 году и работал под дипломатическим прикрытием, взаимодействуя с экс-директором Службы информации и безопасности Молдавии Артуром Решетниковым и начальником разведки иностранной спецслужбы Сергеем Долгиеру. При этом агента наградили государственной наградой Украины за выполнение заданий разведки киевского режима.
«

"Летом 2021 г. Д. Руснак лично присутствовал на организованной им же встрече К. Буданова* с тогдашним главой СИБ РМ А. Есауленко, в ходе которой обсуждались планы подрыва охраняемых российскими миротворцами складов с боеприпасами на территории Приднестровья", — указано в релизе.

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В Россию Руснак прибыл в 2024 году, ему поставили задание по сбору сведений закрытого характера о планах Москвы в отношении Молдавии, сотрудниках силовых и других госструктур России, участвующих во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении.
«

"В результате проведенного в отношении Дмитрия Руснака опроса с использованием полиграфа факт его прибытия в Россию с разведывательно-подрывными целями подтвержден. Учитывая, что иностранцем не был нанесен реальный ущерб безопасности Российской Федерации, в феврале 2025 года он был выдворен с территории нашей страны с закрытием ему въезда в Россию сроком на 60 лет", — добавили в ведомстве.

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В ЦОС ФСБ отметили, что, действуя в интересах молдавской разведки, иностранец предпринял попытку легализоваться в России. При попадании в поле зрения органов безопасности он должен был демонстрировать свою лояльность и готовность к сотрудничеству якобы во благо нашей страны.
Спецслужба также опубликовала видео с признанием злоумышленника. В ролике он, в частности, рассказал о своем общении с Будановым*.
«

"Мы когда разговаривали с ним (Будановым*. — Прим. ред.) много раз про войну, я не стеснялся говорить свою позицию открыто, он злился, но уважал, что я говорю открыто с ним. Я ему говорил: "Ну ты же понимаешь, что шансов нет?" Он говорит: "Я это понимаю. Более того, я понимаю, что вся европейская армия, вместе взятая, не сможет противостоять русской армии", — сказал Руснак в ходе опроса.

По его словам, Буданов* готовился к войне с Россией и очень хотел ее.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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