https://ria.ru/20250423/razvedka-2012895280.html

Россия выслала агента молдавской разведки

Россия выслала агента молдавской разведки - РИА Новости, 23.04.2025

Россия выслала агента молдавской разведки

Россия выслала агента молдавской разведки, взаимодействовавшего с начальником военной разведки Украины Кириллом Будановым*, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T10:19:00+03:00

2025-04-23T10:19:00+03:00

2025-04-23T11:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

молдавия

майя санду

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

кирилл буданов*

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия выслала агента молдавской разведки, взаимодействовавшего с начальником военной разведки Украины Кириллом Будановым*, сообщил ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) — гражданина Республики Молдова Дмитрия Руснака", — отметили в спецслужбе.При этом агент в 2020 году способствовал установлению контактов между Будановым* и тогдашним кандидатом в президенты Молдавии Майей Санду. Глава украинской разведки сам связался с ним, пытаясь установить связь с молдавским политиком.Буданов*, в свою очередь, как уточнила ФСБ, помогал Руснаку реализовывать коммерческие проекты в Украине, включающие интересы американских компаний по выращиванию семян.Мужчина прошел подготовку по разведывательной работе за границей еще в 2004 году и работал под дипломатическим прикрытием, взаимодействуя с экс-директором Службы информации и безопасности Молдавии Артуром Решетниковым и начальником разведки иностранной спецслужбы Сергеем Долгиеру. При этом агента наградили государственной наградой Украины за выполнение заданий разведки киевского режима. "Летом 2021 г. Д. Руснак лично присутствовал на организованной им же встрече К. Буданова* с тогдашним главой СИБ РМ А. Есауленко, в ходе которой обсуждались планы подрыва охраняемых российскими миротворцами складов с боеприпасами на территории Приднестровья", — указано в релизе.В Россию Руснак прибыл в 2024 году, ему поставили задание по сбору сведений закрытого характера о планах Москвы в отношении Молдавии, сотрудниках силовых и других госструктур России, участвующих во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении."В результате проведенного в отношении Дмитрия Руснака опроса с использованием полиграфа факт его прибытия в Россию с разведывательно-подрывными целями подтвержден. Учитывая, что иностранцем не был нанесен реальный ущерб безопасности Российской Федерации, в феврале 2025 года он был выдворен с территории нашей страны с закрытием ему въезда в Россию сроком на 60 лет", — добавили в ведомстве.В ЦОС ФСБ отметили, что, действуя в интересах молдавской разведки, иностранец предпринял попытку легализоваться в России. При попадании в поле зрения органов безопасности он должен был демонстрировать свою лояльность и готовность к сотрудничеству якобы во благо нашей страны.Спецслужба также опубликовала видео с признанием злоумышленника. В ролике он, в частности, рассказал о своем общении с Будановым*."Мы когда разговаривали с ним (Будановым*. — Прим. ред.) много раз про войну, я не стеснялся говорить свою позицию открыто, он злился, но уважал, что я говорю открыто с ним. Я ему говорил: "Ну ты же понимаешь, что шансов нет?" Он говорит: "Я это понимаю. Более того, я понимаю, что вся европейская армия, вместе взятая, не сможет противостоять русской армии", — сказал Руснак в ходе опроса.По его словам, Буданов* готовился к войне с Россией и очень хотел ее.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

https://ria.ru/20250415/moldaviya-2011270188.html

https://ria.ru/20250414/agent-2011081859.html

https://ria.ru/20240811/sandu-1965515353.html

https://ria.ru/20250127/ukraina-1995666835.html

https://ria.ru/20241212/moldavija-1988757781.html

россия

украина

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Допрос молдавского агента Руснака, который помогал главе украинской военной разведки Кириллу Буданову Высланный из России молдавский агент Руснак помогал главе украинской военной разведки Кириллу Буданову в установлении контактов с президентом Майей Санду, сообщила ФСБ. Взамен Буданов помогал Руснаку в продвижении коммерческих проектов на Украине. 2025-04-23T10:19 true PT0M59S

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россия, украина, молдавия, майя санду, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кирилл буданов*