https://ria.ru/20250423/rada-2012992304.html

В Раде потребовали от Зеленского изложить детали переговоров с США

В Раде потребовали от Зеленского изложить детали переговоров с США - РИА Новости, 23.04.2025

В Раде потребовали от Зеленского изложить детали переговоров с США

Украинская партия "Европейская солидарность" требует, чтобы Владимир Зеленский изложил детали переговорного процесса с США по ископаемым и по завершению... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:10:00+03:00

2025-04-23T16:10:00+03:00

2025-04-23T16:19:00+03:00

в мире

украина

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лондон

ирина геращенко

владимир зеленский

марко рубио

европейская солидарность

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Украинская партия "Европейская солидарность" требует, чтобы Владимир Зеленский изложил детали переговорного процесса с США по ископаемым и по завершению конфликта на Украине, сообщила депутат Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале. Ранее британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня. До этого телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. "Украинцы должны узнавать о ходе переговорного процесса не из международных СМИ, госсекретаря Рубио или спецпредставителей Уиткоффа и Келлога, а от украинских властей. "Европейская солидарность" требует проведения специального заседания Рады с участием Зеленского, где он должен озвучить украинский план достижения мира и детали переговорного процесса. Остается ли соглашение о минералах частью этого плана?" - написала Геращенко. По ее словам, украинские чиновники, входящие в переговорную группу с США, уже несколько месяцев избегают общения с парламентом. По ее словам, власти Украины обязаны отчитаться перед обществом о будущем соглашения с США по ископаемым и о плане Киева по достижению мира. "Встреча в Лондоне, которая до недавнего времени подавалась как шанс на дипломатический прорыв, фактически превратилась в фиксацию дипломатической паузы. Возможно, в нынешних обстоятельствах пауза - это лучше, чем согласование на неприемлемые условия. Но пауза-не стратегия. А украинцы имеют право услышать от украинской власти нашу стратегию достижения мира", - добавила Геращенко. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая была намечена на среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины.

https://ria.ru/20250216/taktika-1999686470.html

https://ria.ru/20250422/evropa-2012742457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, лондон, ирина геращенко, владимир зеленский, марко рубио, европейская солидарность, мид франции‎