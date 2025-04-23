Рейтинг@Mail.ru
В Раде потребовали от Зеленского изложить детали переговоров с США - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 23.04.2025 (обновлено: 16:19 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/rada-2012992304.html
В Раде потребовали от Зеленского изложить детали переговоров с США
В Раде потребовали от Зеленского изложить детали переговоров с США - РИА Новости, 23.04.2025
В Раде потребовали от Зеленского изложить детали переговоров с США
Украинская партия "Европейская солидарность" требует, чтобы Владимир Зеленский изложил детали переговорного процесса с США по ископаемым и по завершению... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:10:00+03:00
2025-04-23T16:19:00+03:00
в мире
украина
сша
лондон
ирина геращенко
владимир зеленский
марко рубио
европейская солидарность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Украинская партия "Европейская солидарность" требует, чтобы Владимир Зеленский изложил детали переговорного процесса с США по ископаемым и по завершению конфликта на Украине, сообщила депутат Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале. Ранее британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня. До этого телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. "Украинцы должны узнавать о ходе переговорного процесса не из международных СМИ, госсекретаря Рубио или спецпредставителей Уиткоффа и Келлога, а от украинских властей. "Европейская солидарность" требует проведения специального заседания Рады с участием Зеленского, где он должен озвучить украинский план достижения мира и детали переговорного процесса. Остается ли соглашение о минералах частью этого плана?" - написала Геращенко. По ее словам, украинские чиновники, входящие в переговорную группу с США, уже несколько месяцев избегают общения с парламентом. По ее словам, власти Украины обязаны отчитаться перед обществом о будущем соглашения с США по ископаемым и о плане Киева по достижению мира. "Встреча в Лондоне, которая до недавнего времени подавалась как шанс на дипломатический прорыв, фактически превратилась в фиксацию дипломатической паузы. Возможно, в нынешних обстоятельствах пауза - это лучше, чем согласование на неприемлемые условия. Но пауза-не стратегия. А украинцы имеют право услышать от украинской власти нашу стратегию достижения мира", - добавила Геращенко. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая была намечена на среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
https://ria.ru/20250216/taktika-1999686470.html
https://ria.ru/20250422/evropa-2012742457.html
украина
сша
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, лондон, ирина геращенко, владимир зеленский, марко рубио, европейская солидарность, мид франции‎
В мире, Украина, США, Лондон, Ирина Геращенко, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Европейская солидарность, МИД Франции‎
В Раде потребовали от Зеленского изложить детали переговоров с США

Депутат Рады Геращенко призвала Зеленского изложить детали переговоров с США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Украинская партия "Европейская солидарность" требует, чтобы Владимир Зеленский изложил детали переговорного процесса с США по ископаемым и по завершению конфликта на Украине, сообщила депутат Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.
Ранее британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня. До этого телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
В Польше рассказали о нетипичной переговорной тактике США
16 февраля, 16:04
"Украинцы должны узнавать о ходе переговорного процесса не из международных СМИ, госсекретаря Рубио или спецпредставителей Уиткоффа и Келлога, а от украинских властей. "Европейская солидарность" требует проведения специального заседания Рады с участием Зеленского, где он должен озвучить украинский план достижения мира и детали переговорного процесса. Остается ли соглашение о минералах частью этого плана?" - написала Геращенко.
По ее словам, украинские чиновники, входящие в переговорную группу с США, уже несколько месяцев избегают общения с парламентом. По ее словам, власти Украины обязаны отчитаться перед обществом о будущем соглашения с США по ископаемым и о плане Киева по достижению мира.
"Встреча в Лондоне, которая до недавнего времени подавалась как шанс на дипломатический прорыв, фактически превратилась в фиксацию дипломатической паузы. Возможно, в нынешних обстоятельствах пауза - это лучше, чем согласование на неприемлемые условия. Но пауза-не стратегия. А украинцы имеют право услышать от украинской власти нашу стратегию достижения мира", - добавила Геращенко.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая была намечена на среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
NBC: США ожидают, что Европа и Киев ответят на список условий по Украине
22 апреля, 14:57
 
В миреУкраинаСШАЛондонИрина ГеращенкоВладимир ЗеленскийМарко РубиоЕвропейская солидарностьМИД Франции‎
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала