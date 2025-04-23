Жители пяти населенных пунктов в зоне ЧС под Владимиром остаются в ПВР
Авдеев: жители пяти населенных пунктов во Владимирской области остаются в ПВР
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Режим ЧС объявлен на территории Киржачского района Владимирской области после взрыва
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Жители пяти населенных пунктов Киржачского района Владимирской области, где была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с детонацией снарядов, остаются в пунктах временного размещения, остальные в среду возвращаются домой, сообщил губернатор Александр Авдеев.
Ранее был эвакуирован ряд населенных пунктов в Киржачском районе в связи с введением в районе ЧС.
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"В ПВР остаются жители Барсово, Дубков, СНТ "Дубки", "Мирный" и "Звёздный", жители остальных населённых пунктов сегодня возвращаются домой", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в оставленных жителями деревнях и посёлках дежурит полиция. Случаев противоправных действий не зафиксировано. Сформированы восстановительные бригады.
Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация.
Ранее губернатор региона Авдеев сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В ПВР были размещены 495 человек.