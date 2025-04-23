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Жители пяти населенных пунктов в зоне ЧС под Владимиром остаются в ПВР - РИА Новости, 23.04.2025
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22:19 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/pvr-2013058836.html
Жители пяти населенных пунктов в зоне ЧС под Владимиром остаются в ПВР
Жители пяти населенных пунктов в зоне ЧС под Владимиром остаются в ПВР - РИА Новости, 23.04.2025
Жители пяти населенных пунктов в зоне ЧС под Владимиром остаются в ПВР
Жители пяти населенных пунктов Киржачского района Владимирской области, где была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с детонацией снарядов, остаются в... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T22:19:00+03:00
2025-04-23T22:19:00+03:00
происшествия
киржачский район
владимирская область
александр авдеев (дипломат)
министерство обороны рф (минобороны рф)
взрыв в воинской части во владимирской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Жители пяти населенных пунктов Киржачского района Владимирской области, где была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с детонацией снарядов, остаются в пунктах временного размещения, остальные в среду возвращаются домой, сообщил губернатор Александр Авдеев. Ранее был эвакуирован ряд населенных пунктов в Киржачском районе в связи с введением в районе ЧС. "В ПВР остаются жители Барсово, Дубков, СНТ "Дубки", "Мирный" и "Звёздный", жители остальных населённых пунктов сегодня возвращаются домой", - написал Авдеев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что в оставленных жителями деревнях и посёлках дежурит полиция. Случаев противоправных действий не зафиксировано. Сформированы восстановительные бригады. Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Ранее губернатор региона Авдеев сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В ПВР были размещены 495 человек.
https://ria.ru/20250423/vzryvy-2012927547.html
https://ria.ru/20250423/detonatsija-2012974620.html
киржачский район
владимирская область
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происшествия, киржачский район, владимирская область, александр авдеев (дипломат), министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области
Происшествия, Киржачский район, Владимирская область, Александр Авдеев (дипломат), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Взрыв в воинской части во Владимирской области
Жители пяти населенных пунктов в зоне ЧС под Владимиром остаются в ПВР

Авдеев: жители пяти населенных пунктов во Владимирской области остаются в ПВР

© РИА Новости / Владимир Никонов | Перейти в медиабанкРежим ЧС объявлен на территории Киржачского района Владимирской области после взрыва
Режим ЧС объявлен на территории Киржачского района Владимирской области после взрыва - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Владимир Никонов
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Режим ЧС объявлен на территории Киржачского района Владимирской области после взрыва
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Жители пяти населенных пунктов Киржачского района Владимирской области, где была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с детонацией снарядов, остаются в пунктах временного размещения, остальные в среду возвращаются домой, сообщил губернатор Александр Авдеев.
Ранее был эвакуирован ряд населенных пунктов в Киржачском районе в связи с введением в районе ЧС.
Пожарные машины в Киржаче Владимирской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Владимирский губернатор рассказал об ущербе от взрывов
Вчера, 12:29
«
"В ПВР остаются жители Барсово, Дубков, СНТ "Дубки", "Мирный" и "Звёздный", жители остальных населённых пунктов сегодня возвращаются домой", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в оставленных жителями деревнях и посёлках дежурит полиция. Случаев противоправных действий не зафиксировано. Сформированы восстановительные бригады.
Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация.
Ранее губернатор региона Авдеев сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В ПВР были размещены 495 человек.
Пожарная машина на перегороженной дороге в Киржачском районе Владимирской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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Вчера, 15:21
 
ПроисшествияКиржачский районВладимирская областьАлександр Авдеев (дипломат)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Взрыв в воинской части во Владимирской области
 
 
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