https://ria.ru/20250423/pvr-2013058836.html

Жители пяти населенных пунктов в зоне ЧС под Владимиром остаются в ПВР

Жители пяти населенных пунктов в зоне ЧС под Владимиром остаются в ПВР - РИА Новости, 23.04.2025

Жители пяти населенных пунктов в зоне ЧС под Владимиром остаются в ПВР

Жители пяти населенных пунктов Киржачского района Владимирской области, где была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с детонацией снарядов, остаются в... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T22:19:00+03:00

2025-04-23T22:19:00+03:00

2025-04-23T22:19:00+03:00

происшествия

киржачский район

владимирская область

александр авдеев (дипломат)

министерство обороны рф (минобороны рф)

взрыв в воинской части во владимирской области

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Жители пяти населенных пунктов Киржачского района Владимирской области, где была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с детонацией снарядов, остаются в пунктах временного размещения, остальные в среду возвращаются домой, сообщил губернатор Александр Авдеев. Ранее был эвакуирован ряд населенных пунктов в Киржачском районе в связи с введением в районе ЧС. "В ПВР остаются жители Барсово, Дубков, СНТ "Дубки", "Мирный" и "Звёздный", жители остальных населённых пунктов сегодня возвращаются домой", - написал Авдеев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что в оставленных жителями деревнях и посёлках дежурит полиция. Случаев противоправных действий не зафиксировано. Сформированы восстановительные бригады. Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Ранее губернатор региона Авдеев сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В ПВР были размещены 495 человек.

https://ria.ru/20250423/vzryvy-2012927547.html

https://ria.ru/20250423/detonatsija-2012974620.html

киржачский район

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, киржачский район, владимирская область, александр авдеев (дипломат), министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области