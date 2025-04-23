https://ria.ru/20250423/putin-2013018273.html
Путин наградил зампреда псковского филиала союза ветеранов Афганистана
Путин наградил зампреда псковского филиала союза ветеранов Афганистана - РИА Новости, 23.04.2025
Путин наградил зампреда псковского филиала союза ветеранов Афганистана
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени зампредседателя правления Псковской региональной организации... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:54:00+03:00
2025-04-23T17:54:00+03:00
2025-04-23T17:54:00+03:00
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени зампредседателя правления Псковской региональной организации "Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций" Александра Фролова. Указ главы государства опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации. "За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени Фролова Александра Михайловича - заместителя председателя правления Псковской региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций", - говорится в документе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, афганистан, владимир путин, александр фролов
Общество, Россия, Афганистан, Владимир Путин, Александр Фролов
Путин наградил зампреда псковского филиала союза ветеранов Афганистана
Путин наградил медалью зампреда псковского филиала союза ветеранов Афганистана