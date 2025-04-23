https://ria.ru/20250423/putin-2013018273.html

Путин наградил зампреда псковского филиала союза ветеранов Афганистана

Путин наградил зампреда псковского филиала союза ветеранов Афганистана - РИА Новости, 23.04.2025

Путин наградил зампреда псковского филиала союза ветеранов Афганистана

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени зампредседателя правления Псковской региональной организации... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T17:54:00+03:00

2025-04-23T17:54:00+03:00

2025-04-23T17:54:00+03:00

общество

россия

афганистан

владимир путин

александр фролов

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени зампредседателя правления Псковской региональной организации "Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций" Александра Фролова. Указ главы государства опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации. "За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени Фролова Александра Михайловича - заместителя председателя правления Псковской региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций", - говорится в документе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, афганистан, владимир путин, александр фролов