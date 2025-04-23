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Путин наградил медалями большую группу работников атомной отрасли - РИА Новости, 23.04.2025
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17:43 23.04.2025 (обновлено: 17:47 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/putin-2013016210.html
Путин наградил медалями большую группу работников атомной отрасли
Путин наградил медалями большую группу работников атомной отрасли - РИА Новости, 23.04.2025
Путин наградил медалями большую группу работников атомной отрасли
Президент России Владимир Путин своим указом наградил медалями большую группу работников атомной отрасли РФ, в том числе сотрудников Смоленской АЭС и ПАО... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:43:00+03:00
2025-04-23T17:47:00+03:00
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владимир путин
александр власов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил медалями большую группу работников атомной отрасли РФ, в том числе сотрудников Смоленской АЭС и ПАО "Ковровский механический завод", выпускающего газовые центрифуги для обогащения урана. Российская атомная отрасль в 2025 году отметит 80-летие. Она ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации атомного проекта СССР. Согласно тексту указа, опубликованному в среду на официальном портале правовой информации, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу станочник широкого профиля Смоленской АЭС (САЭС) Николай Немченков награжден орденом Дружбы. Ведущему инженеру САЭС Валерию Андрееву присвоено почетное звание "Заслуженный работник атомной промышленности Российской Федерации". Этого же звания удостоены еще восемь человек, в том числе слесари по ремонту различного оборудования Смоленской, Курской и Кольской АЭС. За заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, в частности, награждены директор департамента глобального развития госкорпорации "Росатом" Александр Власов, сотрудники Смоленской АЭС - начальник смены атомной станции Олег Дмитриев, начальник смены блока Олег Карпов, ведущий инженер Ирина Маляр, ведущие инженеры-технологи Юрий Меркулов и Татьяна Савина, начальник цеха ПАО "Ковровский механический завод" (КМЗ, Ковров Владимирской области) Илья Глазов. В числе отмеченных медалью "За заслуги в освоении атомной энергии" - старшие машинисты турбинного отделения САЭС Юрий Дубинин и Сергей Ксензов, ведущий инженер по эксплуатации оборудования САЭС Александр Хроменков, старший оператор транспортно-технологического оборудования реакторного отделения САЭС Виктор Шестаков, ведущий инженер КМЗ Юрий Голышев, паяльщик горячим способом КМЗ Светлана Григорьева, начальник участка филиала АО "Владимирское производственное объединение "Точмаш" (Ковров) Татьяна Логинова, токарь филиала АО "ВПО "Точмаш" в Коврове Юрий Голышев. Смоленская АЭС - крупнейшее энергетическое предприятие Смоленской области, обеспечивает почти 90% производства электроэнергии в регионе, градообразующее предприятие города Десногорска, расположена в 150 километрах от Смоленска. На САЭС эксплуатируются три энергоблока с усовершенствованными уран-графитовыми канальными реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт. "Ковровский механический завод" - одно из ведущих предприятий российской атомной отрасли, входит в состав топливного дивизиона "Росатома". Основная продукция КМЗ – газовые центрифуги для обогащения урана. Владимирское производственное объединение "Точмаш" — ведущий многопрофильный производитель изделий высокоточного приборо- и машиностроения, также входит в контур управления топливного дивизиона "Росатома".
https://ria.ru/20250421/aes-2012519360.html
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общество, справки, ковров, россия, ссср, владимир путин, александр власов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", смоленская аэс, кольская аэс
Общество, Справки, Ковров, Россия, СССР, Владимир Путин, Александр Власов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Смоленская АЭС, Кольская АЭС
Путин наградил медалями большую группу работников атомной отрасли

Путин наградил медалями большую группу работников атомной отрасли России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил медалями большую группу работников атомной отрасли РФ, в том числе сотрудников Смоленской АЭС и ПАО "Ковровский механический завод", выпускающего газовые центрифуги для обогащения урана.
Российская атомная отрасль в 2025 году отметит 80-летие. Она ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации атомного проекта СССР.
Смоленская АЭС - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
На Смоленской АЭС завершили плановый ремонт с модернизацией оборудования
21 апреля, 14:22
Согласно тексту указа, опубликованному в среду на официальном портале правовой информации, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу станочник широкого профиля Смоленской АЭС (САЭС) Николай Немченков награжден орденом Дружбы. Ведущему инженеру САЭС Валерию Андрееву присвоено почетное звание "Заслуженный работник атомной промышленности Российской Федерации". Этого же звания удостоены еще восемь человек, в том числе слесари по ремонту различного оборудования Смоленской, Курской и Кольской АЭС.
За заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, в частности, награждены директор департамента глобального развития госкорпорации "Росатом" Александр Власов, сотрудники Смоленской АЭС - начальник смены атомной станции Олег Дмитриев, начальник смены блока Олег Карпов, ведущий инженер Ирина Маляр, ведущие инженеры-технологи Юрий Меркулов и Татьяна Савина, начальник цеха ПАО "Ковровский механический завод" (КМЗ, Ковров Владимирской области) Илья Глазов.
В числе отмеченных медалью "За заслуги в освоении атомной энергии" - старшие машинисты турбинного отделения САЭС Юрий Дубинин и Сергей Ксензов, ведущий инженер по эксплуатации оборудования САЭС Александр Хроменков, старший оператор транспортно-технологического оборудования реакторного отделения САЭС Виктор Шестаков, ведущий инженер КМЗ Юрий Голышев, паяльщик горячим способом КМЗ Светлана Григорьева, начальник участка филиала АО "Владимирское производственное объединение "Точмаш" (Ковров) Татьяна Логинова, токарь филиала АО "ВПО "Точмаш" в Коврове Юрий Голышев.
Смоленская АЭС - крупнейшее энергетическое предприятие Смоленской области, обеспечивает почти 90% производства электроэнергии в регионе, градообразующее предприятие города Десногорска, расположена в 150 километрах от Смоленска. На САЭС эксплуатируются три энергоблока с усовершенствованными уран-графитовыми канальными реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт.
"Ковровский механический завод" - одно из ведущих предприятий российской атомной отрасли, входит в состав топливного дивизиона "Росатома". Основная продукция КМЗ – газовые центрифуги для обогащения урана. Владимирское производственное объединение "Точмаш" — ведущий многопрофильный производитель изделий высокоточного приборо- и машиностроения, также входит в контур управления топливного дивизиона "Росатома".
Президент РФ Владимир Путин на - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин подписал закон о госнадзоре в области использования атомной энергии
21 апреля, 16:30
 
ОбществоСправкиКовровРоссияСССРВладимир ПутинАлександр ВласовГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Смоленская АЭСКольская АЭС
 
 
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