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Путин посмертно наградил убитого в Иркутской области фельдшера скорой - РИА Новости, 23.04.2025
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16:38 23.04.2025 (обновлено: 23:25 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/putin-2012999484.html
Путин посмертно наградил убитого в Иркутской области фельдшера скорой
Путин посмертно наградил убитого в Иркутской области фельдшера скорой - РИА Новости, 23.04.2025
Путин посмертно наградил убитого в Иркутской области фельдшера скорой
Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью Луки Крымского убитого вахтовиком фельдшера скорой помощи Александра Печелатова, соответствующий указ РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:38:00+03:00
2025-04-23T23:25:00+03:00
россия
иркутская область
забайкальский край
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью Луки Крымского убитого вахтовиком фельдшера скорой помощи Александра Печелатова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. &quot;За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Луки Крымского Печелатова Александра Вячеславовича — фельдшера скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения &quot;Казачинско-Ленская районная больница&quot;, Иркутская область (посмертно)&quot;, — говорится в указе.Бригада скорой помощи Казачинско-Ленской районной больницы ночью 22 ноября 2024 года выехала на вызов в один из вахтовых поселков. Фельдшер Александр Печелатов осмотрел пациента и принял решение везти его в больницу. По пути мужчина, который был пьян, стал вести себя крайне агрессивно. Медик попытался успокоить пациента, но тот ударил его ножом в грудь и сбежал. Фельдшер скончался до приезда в больницу. Подозреваемого в убийстве 53-летнего жителя Забайкальского края задержали при досмотре автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира, и затем арестовали.
https://ria.ru/20241124/ubiystvo-1985411672.html
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россия, иркутская область, забайкальский край, владимир путин
Россия, Иркутская область, Забайкальский край, Владимир Путин
Путин посмертно наградил убитого в Иркутской области фельдшера скорой

Путин посмертно наградил убитого вахтовиком в Иркутской области фельдшера скорой

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью Луки Крымского убитого вахтовиком фельдшера скорой помощи Александра Печелатова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«

"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Луки Крымского Печелатова Александра Вячеславовича — фельдшера скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Казачинско-Ленская районная больница", Иркутская область (посмертно)", — говорится в указе.

Бригада скорой помощи Казачинско-Ленской районной больницы ночью 22 ноября 2024 года выехала на вызов в один из вахтовых поселков. Фельдшер Александр Печелатов осмотрел пациента и принял решение везти его в больницу. По пути мужчина, который был пьян, стал вести себя крайне агрессивно. Медик попытался успокоить пациента, но тот ударил его ножом в грудь и сбежал. Фельдшер скончался до приезда в больницу. Подозреваемого в убийстве 53-летнего жителя Забайкальского края задержали при досмотре автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира, и затем арестовали.
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РоссияИркутская областьЗабайкальский крайВладимир Путин
 
 
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