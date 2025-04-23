Путин посмертно наградил убитого в Иркутской области фельдшера скорой
Путин посмертно наградил убитого вахтовиком в Иркутской области фельдшера скорой
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью Луки Крымского убитого вахтовиком фельдшера скорой помощи Александра Печелатова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Луки Крымского Печелатова Александра Вячеславовича — фельдшера скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Казачинско-Ленская районная больница", Иркутская область (посмертно)", — говорится в указе.
Бригада скорой помощи Казачинско-Ленской районной больницы ночью 22 ноября 2024 года выехала на вызов в один из вахтовых поселков. Фельдшер Александр Печелатов осмотрел пациента и принял решение везти его в больницу. По пути мужчина, который был пьян, стал вести себя крайне агрессивно. Медик попытался успокоить пациента, но тот ударил его ножом в грудь и сбежал. Фельдшер скончался до приезда в больницу. Подозреваемого в убийстве 53-летнего жителя Забайкальского края задержали при досмотре автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира, и затем арестовали.
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