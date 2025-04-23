https://ria.ru/20250423/putin-2012999484.html

Путин посмертно наградил убитого в Иркутской области фельдшера скорой

Путин посмертно наградил убитого в Иркутской области фельдшера скорой - РИА Новости, 23.04.2025

Путин посмертно наградил убитого в Иркутской области фельдшера скорой

Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью Луки Крымского убитого вахтовиком фельдшера скорой помощи Александра Печелатова, соответствующий указ РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:38:00+03:00

2025-04-23T16:38:00+03:00

2025-04-23T23:25:00+03:00

россия

иркутская область

забайкальский край

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью Луки Крымского убитого вахтовиком фельдшера скорой помощи Александра Печелатова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Луки Крымского Печелатова Александра Вячеславовича — фельдшера скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Казачинско-Ленская районная больница", Иркутская область (посмертно)", — говорится в указе.Бригада скорой помощи Казачинско-Ленской районной больницы ночью 22 ноября 2024 года выехала на вызов в один из вахтовых поселков. Фельдшер Александр Печелатов осмотрел пациента и принял решение везти его в больницу. По пути мужчина, который был пьян, стал вести себя крайне агрессивно. Медик попытался успокоить пациента, но тот ударил его ножом в грудь и сбежал. Фельдшер скончался до приезда в больницу. Подозреваемого в убийстве 53-летнего жителя Забайкальского края задержали при досмотре автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира, и затем арестовали.

https://ria.ru/20241124/ubiystvo-1985411672.html

россия

иркутская область

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, иркутская область, забайкальский край, владимир путин