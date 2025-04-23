https://ria.ru/20250423/putin-2012994699.html
Путин наградил настоятельницу монастыря в Тверской области
Путин наградил настоятельницу монастыря в Тверской области - РИА Новости, 23.04.2025
Путин наградил настоятельницу монастыря в Тверской области
Президент России Владимир Путин наградил игумению Елисавету (Евдокимову) Богородицкого Житенного женского монастыря орденом Дружбы, соответствующий указ... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:20:00+03:00
2025-04-23T16:20:00+03:00
2025-04-23T16:29:00+03:00
религия
россия
владимир путин
московский патриархат
русская православная церковь
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил игумению Елисавету (Евдокимову) Богородицкого Житенного женского монастыря орденом Дружбы, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность наградить Евдокимову Валентину Александровну (игумению Елисавету) – настоятельницу религиозной организации "Богородицкий Житенный женский монастырь Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат), Тверская область", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241118/nagrada-1984399243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, московский патриархат, русская православная церковь
Религия, Россия, Владимир Путин, Московский Патриархат, Русская православная церковь
Путин наградил настоятельницу монастыря в Тверской области
Путин наградил игумению Елисавету Богородицкого Житенного монастыря орденом