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Путин наградил настоятельницу монастыря в Тверской области - РИА Новости, 23.04.2025
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Религия
 
16:20 23.04.2025 (обновлено: 16:29 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/putin-2012994699.html
Путин наградил настоятельницу монастыря в Тверской области
Путин наградил настоятельницу монастыря в Тверской области - РИА Новости, 23.04.2025
Путин наградил настоятельницу монастыря в Тверской области
Президент России Владимир Путин наградил игумению Елисавету (Евдокимову) Богородицкого Житенного женского монастыря орденом Дружбы, соответствующий указ... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:20:00+03:00
2025-04-23T16:29:00+03:00
религия
россия
владимир путин
московский патриархат
русская православная церковь
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил игумению Елисавету (Евдокимову) Богородицкого Житенного женского монастыря орденом Дружбы, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность наградить Евдокимову Валентину Александровну (игумению Елисавету) – настоятельницу религиозной организации "Богородицкий Житенный женский монастырь Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат), Тверская область", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, московский патриархат, русская православная церковь
Религия, Россия, Владимир Путин, Московский Патриархат, Русская православная церковь
Путин наградил настоятельницу монастыря в Тверской области

Путин наградил игумению Елисавету Богородицкого Житенного монастыря орденом

© Фото : Богородицкий Житенный женский монастырьИгумения Елисавета (Евдокимова)
Игумения Елисавета (Евдокимова) - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Богородицкий Житенный женский монастырь
Игумения Елисавета (Евдокимова). Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил игумению Елисавету (Евдокимову) Богородицкого Житенного женского монастыря орденом Дружбы, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность наградить Евдокимову Валентину Александровну (игумению Елисавету) – настоятельницу религиозной организации "Богородицкий Житенный женский монастырь Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат), Тверская область", - говорится в документе.
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РелигияРоссияВладимир ПутинМосковский ПатриархатРусская православная церковь
 
 
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