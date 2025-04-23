https://ria.ru/20250423/putin-2012993340.html
Путин наградил многодетные семьи из семи регионов
Путин наградил многодетные семьи из семи регионов - РИА Новости, 23.04.2025
Путин наградил многодетные семьи из семи регионов
Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из семи регионов. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:15:00+03:00
2025-04-23T16:15:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из семи регионов. Указ главы государства опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации. За большие заслуги в укреплении института и воспитании детей звание "Мать- героиня" присвоено Любови Ковалевой из Нижегородской области. Кроме того, орденом "Родительская слава" награждены Наил и Флера Калимуллины из Татарстана, Петр и Кристина Конкины из Калининградской области, Андрей и Елена Смирновы из Нижегородской области. Также медалью ордена "Родительская слава" награждены Нэлия Ларина и Денис Швидкин из Москвы, Джангар и Людмила Араевы из Калмыкии, Андрей и Татьяна Зуевы из Новосибирской области, Валентин и Алена Кошкаревы из Новосибирской области, Ильшат и Регина Лукмановы из Башкортостана, Али и Татьяна Медовы из Новосибирской области. Помимо этого, медалью ордена "Родительская слава" награждены жители Москвы Дмитрий и Ольга Погосовы, Алексей и Елена Синевы, Василий и Мария Степановы, Михаил и Ольга Тагиловы. -0-
https://ria.ru/20250423/putin-2012986184.html
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РИА Новости
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общество, новосибирская область, нижегородская область, москва, владимир путин, елена смирнова, мария степанова
Общество, Новосибирская область, Нижегородская область, Москва, Владимир Путин, Елена Смирнова, Мария Степанова
Путин наградил многодетные семьи из семи регионов
Путин наградил государственными наградами многодетные семьи из семи регионов