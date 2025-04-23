https://ria.ru/20250423/putin-2012993340.html

Путин наградил многодетные семьи из семи регионов

Путин наградил многодетные семьи из семи регионов - РИА Новости, 23.04.2025

Путин наградил многодетные семьи из семи регионов

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из семи регионов. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:15:00+03:00

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2025-04-23T16:18:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из семи регионов. Указ главы государства опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации. За большие заслуги в укреплении института и воспитании детей звание "Мать- героиня" присвоено Любови Ковалевой из Нижегородской области. Кроме того, орденом "Родительская слава" награждены Наил и Флера Калимуллины из Татарстана, Петр и Кристина Конкины из Калининградской области, Андрей и Елена Смирновы из Нижегородской области. Также медалью ордена "Родительская слава" награждены Нэлия Ларина и Денис Швидкин из Москвы, Джангар и Людмила Араевы из Калмыкии, Андрей и Татьяна Зуевы из Новосибирской области, Валентин и Алена Кошкаревы из Новосибирской области, Ильшат и Регина Лукмановы из Башкортостана, Али и Татьяна Медовы из Новосибирской области. Помимо этого, медалью ордена "Родительская слава" награждены жители Москвы Дмитрий и Ольга Погосовы, Алексей и Елена Синевы, Василий и Мария Степановы, Михаил и Ольга Тагиловы. -0-

https://ria.ru/20250423/putin-2012986184.html

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новосибирская область

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Наталья Макарова

общество, новосибирская область, нижегородская область, москва, владимир путин, елена смирнова, мария степанова