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Путин наградил медиков из Курской и Белгородской областей - РИА Новости, 23.04.2025
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15:56 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/putin-2012986184.html
Путин наградил медиков из Курской и Белгородской областей
Путин наградил медиков из Курской и Белгородской областей - РИА Новости, 23.04.2025
Путин наградил медиков из Курской и Белгородской областей
Президент РФ Владимир Путин наградил государственными наградами медиков из Курской и Белгородской области, проявивших профессионализм и самоотверженность,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:56:00+03:00
2025-04-23T15:56:00+03:00
общество
здоровье - общество
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россия
курская область
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил государственными наградами медиков из Курской и Белгородской области, проявивших профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, соответствующий указ был опубликован в среду. "За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить: медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени Волочилову Ольгу Николаевну – старшую медицинскую сестру Теткинской участковой больницы областного бюджетного учреждения здравоохранения "Глушковская центральная районная больница", Курская область", - говорится в документе. Также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени удостоен заведующий Елизаветовским фельдшерско-акушерским пунктом Глушковской ЦРБ Курской области Александр Мижулин. Кроме того, президент наградил медалями "За спасение погибавших" медиков из Белгородской области - медсестру Борисовской подстанции скорой помощи Анастасию Закуракину, фельдшера центральной станции скорой помощи Вадима Машковцева, врача центральной станции скорой помощи Ларису Наливайко, фельдшера Борисовской подстанции скорой помощи Луизу Сливенко, медсестру Борисовской подстанции скорой помощи Марину Шафрост.
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общество, здоровье - общество, белгородская область, россия, курская область, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Белгородская область, Россия, Курская область, Владимир Путин
Путин наградил медиков из Курской и Белгородской областей

Путин наградил медработников из Белгородской и Курской областей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил государственными наградами медиков из Курской и Белгородской области, проявивших профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, соответствующий указ был опубликован в среду.
"За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить: медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени Волочилову Ольгу Николаевну – старшую медицинскую сестру Теткинской участковой больницы областного бюджетного учреждения здравоохранения "Глушковская центральная районная больница", Курская область", - говорится в документе.
Также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени удостоен заведующий Елизаветовским фельдшерско-акушерским пунктом Глушковской ЦРБ Курской области Александр Мижулин.
Кроме того, президент наградил медалями "За спасение погибавших" медиков из Белгородской области - медсестру Борисовской подстанции скорой помощи Анастасию Закуракину, фельдшера центральной станции скорой помощи Вадима Машковцева, врача центральной станции скорой помощи Ларису Наливайко, фельдшера Борисовской подстанции скорой помощи Луизу Сливенко, медсестру Борисовской подстанции скорой помощи Марину Шафрост.
Актриса Лариса Удовиченко - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Путин наградил Ларису Удовиченко орденом
Вчера, 15:39
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоБелгородская областьРоссияКурская областьВладимир Путин
 
 
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