https://ria.ru/20250423/putin-2012982998.html
Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Тутурову
Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Тутурову - РИА Новости, 23.04.2025
Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Тутурову
Президент РФ Владимир Путин наградил 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Тутурову орденом Почета, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:50:00+03:00
2025-04-23T15:50:00+03:00
2025-04-23T15:50:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Тутурову орденом Почета, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить: орденом Почета Тутурову Екатерину Ивановну, город Санкт-Петербург", - говорится в указе. -
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Тутурову
Путин наградил 102-летнего ветерана ВОВ Екатерину Тутурову орденом Почета