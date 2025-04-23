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Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Тутурову - РИА Новости, 23.04.2025
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15:50 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/putin-2012982998.html
Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Тутурову
Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Тутурову - РИА Новости, 23.04.2025
Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Тутурову
Президент РФ Владимир Путин наградил 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Тутурову орденом Почета, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:50:00+03:00
2025-04-23T15:50:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Тутурову орденом Почета, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить: орденом Почета Тутурову Екатерину Ивановну, город Санкт-Петербург", - говорится в указе. -
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Тутурову

Путин наградил 102-летнего ветерана ВОВ Екатерину Тутурову орденом Почета

© Фото : Живой голос ПобедыВетеран Великой Отечественной войны Екатерина Тутурова
Ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Тутурова - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Живой голос Победы
Ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Тутурова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Тутурову орденом Почета, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить: орденом Почета Тутурову Екатерину Ивановну, город Санкт-Петербург", - говорится в указе. -
Юбилейные медали в честь 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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