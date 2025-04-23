https://ria.ru/20250423/putin-2012982998.html

Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Тутурову

Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Тутурову - РИА Новости, 23.04.2025

Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Тутурову

Президент РФ Владимир Путин наградил 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Тутурову орденом Почета, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:50:00+03:00

2025-04-23T15:50:00+03:00

2025-04-23T15:50:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Тутурову орденом Почета, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить: орденом Почета Тутурову Екатерину Ивановну, город Санкт-Петербург", - говорится в указе. -

https://ria.ru/20250127/medali-1995749752.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин