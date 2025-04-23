https://ria.ru/20250423/putin-2012979717.html

Коллектив "Норникеля" получил орден "За доблестный труд"

Коллектив "Норникеля" получил орден "За доблестный труд" - РИА Новости, 23.04.2025

Коллектив "Норникеля" получил орден "За доблестный труд"

Президент России Владимир Путин наградил коллектив "Норильского никеля" орденом "За доблестный труд", соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:41:00+03:00

2025-04-23T15:41:00+03:00

2025-04-23T15:41:00+03:00

россия

владимир путин

норильский никель

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил коллектив "Норильского никеля" орденом "За доблестный труд", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие металлургической промышленности и достигнутые трудовые успехи наградить орденом "За доблестный труд" коллектив публичного акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Красноярский край", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250423/grushko-2012978758.html

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россия, владимир путин, норильский никель