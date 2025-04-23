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Певец Юрий Антонов получил орден "За заслуги перед отечеством"
Певец Юрий Антонов получил орден "За заслуги перед отечеством" - РИА Новости, 23.04.2025
Певец Юрий Антонов получил орден "За заслуги перед отечеством"
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед отечеством" I степени певца Юрия Антонова, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:32:00+03:00
2025-04-23T15:32:00+03:00
2025-04-23T15:32:00+03:00
культура
россия
владимир путин
юрий антонов
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед отечеством" I степени певца Юрия Антонова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед отечеством" I степени Антонова Юрия Михайловича - певца, композитора, вице-президента Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в указе
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, юрий антонов
Культура, Россия, Владимир Путин, Юрий Антонов
Певец Юрий Антонов получил орден "За заслуги перед отечеством"
Путин наградил певца Юрия Антонова орденом "За заслуги перед отечеством"