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Певец Юрий Антонов получил орден "За заслуги перед отечеством" - РИА Новости, 23.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:32 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/putin-2012976311.html
Певец Юрий Антонов получил орден "За заслуги перед отечеством"
Певец Юрий Антонов получил орден "За заслуги перед отечеством" - РИА Новости, 23.04.2025
Певец Юрий Антонов получил орден "За заслуги перед отечеством"
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед отечеством" I степени певца Юрия Антонова, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:32:00+03:00
2025-04-23T15:32:00+03:00
культура
россия
владимир путин
юрий антонов
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед отечеством" I степени певца Юрия Антонова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед отечеством" I степени Антонова Юрия Михайловича - певца, композитора, вице-президента Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в указе
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россия, владимир путин, юрий антонов
Культура, Россия, Владимир Путин, Юрий Антонов
Певец Юрий Антонов получил орден "За заслуги перед отечеством"

Путин наградил певца Юрия Антонова орденом "За заслуги перед отечеством"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЮрий Антонов
Юрий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Юрий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед отечеством" I степени певца Юрия Антонова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед отечеством" I степени Антонова Юрия Михайловича - певца, композитора, вице-президента Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в указе
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КультураРоссияВладимир ПутинЮрий Антонов
 
 
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