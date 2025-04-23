https://ria.ru/20250423/putin-2012976311.html

Певец Юрий Антонов получил орден "За заслуги перед отечеством"

Певец Юрий Антонов получил орден "За заслуги перед отечеством" - РИА Новости, 23.04.2025

Певец Юрий Антонов получил орден "За заслуги перед отечеством"

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед отечеством" I степени певца Юрия Антонова, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:32:00+03:00

2025-04-23T15:32:00+03:00

2025-04-23T15:32:00+03:00

культура

россия

владимир путин

юрий антонов

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед отечеством" I степени певца Юрия Антонова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед отечеством" I степени Антонова Юрия Михайловича - певца, композитора, вице-президента Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в указе

https://ria.ru/20241208/putin-1987977224.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, юрий антонов