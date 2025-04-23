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Путин рассказал об условиях создания online-системы управления войсками - РИА Новости, 23.04.2025
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13:38 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/putin-2012945408.html
Путин рассказал об условиях создания online-системы управления войсками
Путин рассказал об условиях создания online-системы управления войсками - РИА Новости, 23.04.2025
Путин рассказал об условиях создания online-системы управления войсками
Формирование орбитальной группировки позволит завершить в России создание системы управления войсками в режиме реального времени, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:38:00+03:00
2025-04-23T13:38:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Формирование орбитальной группировки позволит завершить в России создание системы управления войсками в режиме реального времени, заявил президент РФ Владимир Путин. "Соблюдением сроков поставленных задач надо закончить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения для ведения всех видов разведки и обеспечения устойчивой непрерывной связи в закрытом сегменте... Это позволит завершить создание современной системы управления войскам в режиме реального времени и тем самым серьезно повысить ее боевой потенциал, - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.
https://ria.ru/20250423/putin-2012944523.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал об условиях создания online-системы управления войсками

Формирование орбитальной группы аппаратов позволит повысить боевой потенциал

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Формирование орбитальной группировки позволит завершить в России создание системы управления войсками в режиме реального времени, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Соблюдением сроков поставленных задач надо закончить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения для ведения всех видов разведки и обеспечения устойчивой непрерывной связи в закрытом сегменте... Это позволит завершить создание современной системы управления войскам в режиме реального времени и тем самым серьезно повысить ее боевой потенциал, - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Путин призвал адаптировать вооружение к меняющимся формам боевых действий
Вчера, 13:35
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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