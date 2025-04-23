https://ria.ru/20250423/putin-2012944523.html
Путин призвал адаптировать вооружение к меняющимся формам боевых действий
Путин призвал адаптировать вооружение к меняющимся формам боевых действий - РИА Новости, 23.04.2025
Путин призвал адаптировать вооружение к меняющимся формам боевых действий
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости эффективно адаптировать вооружения и технику к меняющимся формам и способам ведения боевых действий. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:35:00+03:00
2025-04-23T13:35:00+03:00
2025-04-23T13:35:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости эффективно адаптировать вооружения и технику к меняющимся формам и способам ведения боевых действий. "Без бюрократических проволочек необходимо эффективно адаптировать вооружения и технику к новым, быстро меняющимся формам и способам ведения боевых действий. Все возможности для этого у нас есть", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии. Кроме того, глава государства отметил необходимость обновлять учебные программы в военных училищах и академиях, школах младшего офицерского и сержантского состава с учетом опыта боевых действий. Президент поручил учитывать опыт, полученные российскими Вооруженными силами и при проработке боевых уставов Сухопутных войск: начиная от уровня отделения и роты до корпусов и общевойсковых армий. "Повторю ещё раз: эти процессы должны идти одновременно и в тесной взаимосвязи друг с другом", - резюмировал глава государства.
https://ria.ru/20250423/putin-2012935112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин призвал адаптировать вооружение к меняющимся формам боевых действий
Путин призвал эффективно адаптировать оружие и технику к меняющимся формам боев
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости эффективно адаптировать вооружения и технику к меняющимся формам и способам ведения боевых действий.
«
"Без бюрократических проволочек необходимо эффективно адаптировать вооружения и технику к новым, быстро меняющимся формам и способам ведения боевых действий. Все возможности для этого у нас есть", - сказал Путин
на заседании Военно-промышленной комиссии.
Кроме того, глава государства отметил необходимость обновлять учебные программы в военных училищах и академиях, школах младшего офицерского и сержантского состава с учетом опыта боевых действий. Президент поручил учитывать опыт, полученные российскими Вооруженными силами и при проработке боевых уставов Сухопутных войск: начиная от уровня отделения и роты до корпусов и общевойсковых армий.
"Повторю ещё раз: эти процессы должны идти одновременно и в тесной взаимосвязи друг с другом", - резюмировал глава государства.