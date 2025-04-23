https://ria.ru/20250423/putin-2012944096.html
Путин призвал учитывать глобальные тенденции развития военных технологий
Путин призвал учитывать глобальные тенденции развития военных технологий - РИА Новости, 23.04.2025
Путин призвал учитывать глобальные тенденции развития военных технологий
Глобальные тенденции развития военных технологий должны быть максимально учтены в развитии ОПК, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:32:00+03:00
2025-04-23T13:32:00+03:00
2025-04-23T13:32:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глобальные тенденции развития военных технологий должны быть максимально учтены в развитии ОПК, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, следует максимально учитывать глобальные тенденции развития военных технологий, то есть прогнозировать и понимать, какими могут быть потенциальные вооруженные конфликты будущего. А будущее стремительно приближается, как и движение это все быстрее и быстрее, скорости нарастают этих изменений", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.
https://ria.ru/20250423/putin-2012942896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин призвал учитывать глобальные тенденции развития военных технологий
Путин призвал учитывать глобальные тенденции развития военных технологий в ОПК