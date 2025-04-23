https://ria.ru/20250423/putin-2012942896.html
Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными
Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными - РИА Новости, 23.04.2025
Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными
Задачи, которые поставлены перед оборонно-промышленным комплексом в этом году - еще более масштабные, в том числе с учётом реализации программы расширения и... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:29:00+03:00
2025-04-23T13:29:00+03:00
2025-04-23T13:29:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:146:2958:1810_1920x0_80_0_0_aad0cd8eb52a4030be318d845edc74bd.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Задачи, которые поставлены перед оборонно-промышленным комплексом в этом году - еще более масштабные, в том числе с учётом реализации программы расширения и модернизации мощностей ОПК, в которой участвуют более 400 предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочу сказать спасибо коллективам оборонных предприятий, их смежникам, работникам конструкторских бюро, испытательных центров и полигонов. Ваш труд, высокая самоотдача позволили оборонно-промышленному комплексу России достойно справиться с поставленными задачами и вызовами, с которыми мы столкнулись. На текущий год они ещё более масштабные, в том числе с учётом реализации программы расширения и модернизации мощностей ОПК, в которой участвуют более 400 предприятий", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.
https://ria.ru/20250328/podderzhka-2008038432.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc6bce84c79143e80dddfc73feb6139a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, общество
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными
Путин назвал задачи ОПК в этом году еще более масштабными