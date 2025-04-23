https://ria.ru/20250423/putin-2012942896.html

Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными

Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными - РИА Новости, 23.04.2025

Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными

Задачи, которые поставлены перед оборонно-промышленным комплексом в этом году - еще более масштабные, в том числе с учётом реализации программы расширения и... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:29:00+03:00

2025-04-23T13:29:00+03:00

2025-04-23T13:29:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Задачи, которые поставлены перед оборонно-промышленным комплексом в этом году - еще более масштабные, в том числе с учётом реализации программы расширения и модернизации мощностей ОПК, в которой участвуют более 400 предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочу сказать спасибо коллективам оборонных предприятий, их смежникам, работникам конструкторских бюро, испытательных центров и полигонов. Ваш труд, высокая самоотдача позволили оборонно-промышленному комплексу России достойно справиться с поставленными задачами и вызовами, с которыми мы столкнулись. На текущий год они ещё более масштабные, в том числе с учётом реализации программы расширения и модернизации мощностей ОПК, в которой участвуют более 400 предприятий", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.

https://ria.ru/20250328/podderzhka-2008038432.html

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безопасность, россия, владимир путин, общество