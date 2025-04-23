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Путин назвал возможности военного применения ИИ колоссальными - РИА Новости, 23.04.2025
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13:08 23.04.2025 (обновлено: 15:48 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/putin-2012935112.html
Путин назвал возможности военного применения ИИ колоссальными
Путин назвал возможности военного применения ИИ колоссальными - РИА Новости, 23.04.2025
Путин назвал возможности военного применения ИИ колоссальными
Возможности применения искусственного интеллекта в военном деле являются колоссальными, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:08:00+03:00
2025-04-23T15:48:00+03:00
владимир путин
технологии
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Возможности применения искусственного интеллекта в военном деле являются колоссальными, заявил президент России Владимир Путин."Следует активизировать выпуск и использование защищенных отечественных программных продуктов, разработок в области искусственного интеллекта для их применения в комплексных автоматизированных системах военного управления. Мы все говорим про искусственный интеллект... Без этого ни одно совещание ни в одной области не обходится, но вы должны понимать это, что мы все и понимаем, что возможности использования искусственного интеллекта просто являются колоссальными", - сказал Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии.Президент подчеркнул, что огромные преимущества на поле боя будут у тех, кто будет быстрее осваивать такие технологии, в том числе и военном деле.
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владимир путин, технологии, россия
Владимир Путин, Технологии, Россия
Путин назвал возможности военного применения ИИ колоссальными

Путин потребовал активнее использовать преимущества ИИ в военном деле

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Возможности применения искусственного интеллекта в военном деле являются колоссальными, заявил президент России Владимир Путин.
"Следует активизировать выпуск и использование защищенных отечественных программных продуктов, разработок в области искусственного интеллекта для их применения в комплексных автоматизированных системах военного управления. Мы все говорим про искусственный интеллект... Без этого ни одно совещание ни в одной области не обходится, но вы должны понимать это, что мы все и понимаем, что возможности использования искусственного интеллекта просто являются колоссальными", - сказал Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии.
Президент подчеркнул, что огромные преимущества на поле боя будут у тех, кто будет быстрее осваивать такие технологии, в том числе и военном деле.
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