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Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии
Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 23.04.2025
Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии
Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание военно-промышленной комиссии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:31:00+03:00
2025-04-23T12:31:00+03:00
2025-04-23T12:31:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание военно-промышленной комиссии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент (России Владимир Путин - ред.) проведет... заседание военно-промышленной комиссии. Будет открытое выступление Путина. Естественно, само заседание, по понятным причинам, проходит в закрытом формате", - сказал Песков.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии
Песков: Путин в среду проведет заседание военно-промышленной комиссии