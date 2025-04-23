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Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии

Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 23.04.2025

Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание военно-промышленной комиссии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:31:00+03:00

2025-04-23T12:31:00+03:00

2025-04-23T12:31:00+03:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание военно-промышленной комиссии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент (России Владимир Путин - ред.) проведет... заседание военно-промышленной комиссии. Будет открытое выступление Путина. Естественно, само заседание, по понятным причинам, проходит в закрытом формате", - сказал Песков.

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков