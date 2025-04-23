https://ria.ru/20250423/putin-2012897515.html
Путин заявил о важности противодействия инфекционным заболеваниям
Путин заявил о важности противодействия инфекционным заболеваниям - РИА Новости, 23.04.2025
Путин заявил о важности противодействия инфекционным заболеваниям
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первых российско-африканских международных учений команд быстрого реагирования на чрезвычайные... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T10:31:00+03:00
2025-04-23T10:31:00+03:00
2025-04-23T10:31:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первых российско-африканских международных учений команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, отметив, что РФ придает большое значение развитию международного сотрудничества по противодействию угрозе опасных инфекционных заболеваний. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас по случаю открытия первых российско-африканских международных учений команд быстрого реагирования на чрезвычайные санитарно-эпидемиологические ситуации. Российская Федерация придает большое значение развитию международного сотрудничества по противодействию угрозе опасных инфекционных заболеваний. Важными партнерами в этой сфере для нас традиционно являются африканские государства", - говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20250331/rospotrebnadzor-2008406008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин заявил о важности противодействия инфекционным заболеваниям
Путин заявил о важности противодействия опасным инфекционным заболеваниям