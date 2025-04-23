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Пушков назвал любимые работы Церетели - РИА Новости, 23.04.2025
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Культура
 
17:37 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/pushki-2013014135.html
Пушков назвал любимые работы Церетели
Пушков назвал любимые работы Церетели - РИА Новости, 23.04.2025
Пушков назвал любимые работы Церетели
Сенатор РФ Алексей Пушков в беседе с РИА Новости признался, что его любимыми работами из созданных народным художником России Зурабом Церетели стали монументы,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:37:00+03:00
2025-04-23T17:37:00+03:00
культура
переделкино
россия
тбилиси
зураб церетели
алексей пушков
петр i
российская академия художеств
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков в беседе с РИА Новости признался, что его любимыми работами из созданных народным художником России Зурабом Церетели стали монументы, которые находятся в Переделкино. Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь с понедельника на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Как сообщили РИА Новости в Российской академии художеств, Церетели скончался в окружении семьи. Церемония прощания с художником прошла в храме Христа Спасителя в среду. "Вы знаете, мне очень нравятся монументы Церетели, которые находятся в Переделкино. Они на улице, они в саду. ...Как мне кажется, они менее публичные, но больше отвечали его духу", - сказал собеседник агентства. В районе Переделкино, в частности, установлена скульптура "Дети-борцы", посвященная 80-летию самбо, а также с 2016 года открыт Дом-музей художника. Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади. Скульптор удостоен множества наград, Церетели - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://ria.ru/20250423/proschanie-2012923365.html
https://ria.ru/20250422/zhivopis-2012815882.html
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переделкино, россия, тбилиси, зураб церетели, алексей пушков, петр i, российская академия художеств, умер зураб церетели
Культура, Переделкино, Россия, Тбилиси, Зураб Церетели, Алексей Пушков, Петр I, Российская академия художеств, Умер Зураб Церетели
Пушков назвал любимые работы Церетели

Пушков рассказал, что ему нравятся монументы Церетели в Переделкино

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков в беседе с РИА Новости признался, что его любимыми работами из созданных народным художником России Зурабом Церетели стали монументы, которые находятся в Переделкино.
Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь с понедельника на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Как сообщили РИА Новости в Российской академии художеств, Церетели скончался в окружении семьи.
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Церемония прощания с Зурабом Церетели
Вчера, 13:13
Церемония прощания с художником прошла в храме Христа Спасителя в среду.
"Вы знаете, мне очень нравятся монументы Церетели, которые находятся в Переделкино. Они на улице, они в саду. ...Как мне кажется, они менее публичные, но больше отвечали его духу", - сказал собеседник агентства.
В районе Переделкино, в частности, установлена скульптура "Дети-борцы", посвященная 80-летию самбо, а также с 2016 года открыт Дом-музей художника.
Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.
Скульптор удостоен множества наград, Церетели - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели на своем мастер-классе в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерея искусств Зураба Церетели в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Священник рассказал о "безудержном цветении жизни" в живописи Церетели
22 апреля, 18:34
 
КультураПеределкиноРоссияТбилисиЗураб ЦеретелиАлексей ПушковПетр IРоссийская академия художествУмер Зураб Церетели
 
 
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