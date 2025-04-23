https://ria.ru/20250423/pushki-2013014135.html

Пушков назвал любимые работы Церетели

Пушков назвал любимые работы Церетели - РИА Новости, 23.04.2025

Пушков назвал любимые работы Церетели

Сенатор РФ Алексей Пушков в беседе с РИА Новости признался, что его любимыми работами из созданных народным художником России Зурабом Церетели стали монументы,... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T17:37:00+03:00

2025-04-23T17:37:00+03:00

2025-04-23T17:37:00+03:00

культура

переделкино

россия

тбилиси

зураб церетели

алексей пушков

петр i

российская академия художеств

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков в беседе с РИА Новости признался, что его любимыми работами из созданных народным художником России Зурабом Церетели стали монументы, которые находятся в Переделкино. Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь с понедельника на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Как сообщили РИА Новости в Российской академии художеств, Церетели скончался в окружении семьи. Церемония прощания с художником прошла в храме Христа Спасителя в среду. "Вы знаете, мне очень нравятся монументы Церетели, которые находятся в Переделкино. Они на улице, они в саду. ...Как мне кажется, они менее публичные, но больше отвечали его духу", - сказал собеседник агентства. В районе Переделкино, в частности, установлена скульптура "Дети-борцы", посвященная 80-летию самбо, а также с 2016 года открыт Дом-музей художника. Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади. Скульптор удостоен множества наград, Церетели - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

https://ria.ru/20250423/proschanie-2012923365.html

https://ria.ru/20250422/zhivopis-2012815882.html

переделкино

россия

тбилиси

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

переделкино, россия, тбилиси, зураб церетели, алексей пушков, петр i, российская академия художеств, умер зураб церетели