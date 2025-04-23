Пушков назвал любимые работы Церетели
Пушков рассказал, что ему нравятся монументы Церетели в Переделкино
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков в беседе с РИА Новости признался, что его любимыми работами из созданных народным художником России Зурабом Церетели стали монументы, которые находятся в Переделкино.
Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь с понедельника на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Как сообщили РИА Новости в Российской академии художеств, Церетели скончался в окружении семьи.
Церемония прощания с Зурабом Церетели
Вчера, 13:13
Церемония прощания с художником прошла в храме Христа Спасителя в среду.
"Вы знаете, мне очень нравятся монументы Церетели, которые находятся в Переделкино. Они на улице, они в саду. ...Как мне кажется, они менее публичные, но больше отвечали его духу", - сказал собеседник агентства.
В районе Переделкино, в частности, установлена скульптура "Дети-борцы", посвященная 80-летию самбо, а также с 2016 года открыт Дом-музей художника.
Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.
Скульптор удостоен множества наград, Церетели - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".