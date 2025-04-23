https://ria.ru/20250423/psikhologi-2012864788.html
Психологи начали работу с эвакуированными из-за ЧС во Владимирской области
Психологи начали работу с эвакуированными из-за ЧС во Владимирской области - РИА Новости, 23.04.2025
Психологи начали работу с эвакуированными из-за ЧС во Владимирской области
Психологи начали работать с жителями Владимирской области, эвакуированными в ПВР из-за детонации боеприпасов в Киржачском районе, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T02:00:00+03:00
2025-04-23T02:00:00+03:00
2025-04-23T02:00:00+03:00
происшествия
киржачский район
владимирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в воинской части во владимирской области
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КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 23 апр - РИА Новости. Психологи начали работать с жителями Владимирской области, эвакуированными в ПВР из-за детонации боеприпасов в Киржачском районе, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в пункты временного размещения из Киржачского района эвакуированы порядка 450 человек, люди обеспечены всем необходимым. Как передаёт корреспондент, в ПВР, где размещены эвакуированные жители, работают психологи МЧС России. Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Губернатор ранее сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков.
https://ria.ru/20250423/mchs-2012859854.html
https://ria.ru/20250423/kirzhach-2012863402.html
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происшествия, киржачский район, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в воинской части во владимирской области
Происшествия, Киржачский район, Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв в воинской части во Владимирской области
Психологи начали работу с эвакуированными из-за ЧС во Владимирской области
Психологи работают с эвакуированными из-за ЧС в Киржачском районе