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Психологи начали работу с эвакуированными из-за ЧС во Владимирской области - РИА Новости, 23.04.2025
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02:00 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/psikhologi-2012864788.html
Психологи начали работу с эвакуированными из-за ЧС во Владимирской области
Психологи начали работу с эвакуированными из-за ЧС во Владимирской области - РИА Новости, 23.04.2025
Психологи начали работу с эвакуированными из-за ЧС во Владимирской области
Психологи начали работать с жителями Владимирской области, эвакуированными в ПВР из-за детонации боеприпасов в Киржачском районе, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T02:00:00+03:00
2025-04-23T02:00:00+03:00
происшествия
киржачский район
владимирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в воинской части во владимирской области
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КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 23 апр - РИА Новости. Психологи начали работать с жителями Владимирской области, эвакуированными в ПВР из-за детонации боеприпасов в Киржачском районе, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в пункты временного размещения из Киржачского района эвакуированы порядка 450 человек, люди обеспечены всем необходимым. Как передаёт корреспондент, в ПВР, где размещены эвакуированные жители, работают психологи МЧС России. Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Губернатор ранее сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков.
https://ria.ru/20250423/mchs-2012859854.html
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киржачский район
владимирская область
россия
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происшествия, киржачский район, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в воинской части во владимирской области
Происшествия, Киржачский район, Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв в воинской части во Владимирской области
Психологи начали работу с эвакуированными из-за ЧС во Владимирской области

Психологи работают с эвакуированными из-за ЧС в Киржачском районе

© РИА НовостиПсихологи начали работать с жителями Владимирской области, эвакуированными в ПВР из-за детонации боеприпасов в Киржачском районе
Психологи начали работать с жителями Владимирской области, эвакуированными в ПВР из-за детонации боеприпасов в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости
Психологи начали работать с жителями Владимирской области, эвакуированными в ПВР из-за детонации боеприпасов в Киржачском районе
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КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 23 апр - РИА Новости. Психологи начали работать с жителями Владимирской области, эвакуированными в ПВР из-за детонации боеприпасов в Киржачском районе, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в пункты временного размещения из Киржачского района эвакуированы порядка 450 человек, люди обеспечены всем необходимым.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Силы МЧС увеличили из-за возгорания боеприпасов во Владимирской области
00:20
Как передаёт корреспондент, в ПВР, где размещены эвакуированные жители, работают психологи МЧС России.
Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация.
Губернатор ранее сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В Киржаче слышны звуки взрывов
01:35
 
ПроисшествияКиржачский районВладимирская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв в воинской части во Владимирской области
 
 
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