https://ria.ru/20250423/psikhologi-2012864788.html

Психологи начали работу с эвакуированными из-за ЧС во Владимирской области

Психологи начали работу с эвакуированными из-за ЧС во Владимирской области - РИА Новости, 23.04.2025

Психологи начали работу с эвакуированными из-за ЧС во Владимирской области

Психологи начали работать с жителями Владимирской области, эвакуированными в ПВР из-за детонации боеприпасов в Киржачском районе, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T02:00:00+03:00

2025-04-23T02:00:00+03:00

2025-04-23T02:00:00+03:00

происшествия

киржачский район

владимирская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в воинской части во владимирской области

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КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 23 апр - РИА Новости. Психологи начали работать с жителями Владимирской области, эвакуированными в ПВР из-за детонации боеприпасов в Киржачском районе, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в пункты временного размещения из Киржачского района эвакуированы порядка 450 человек, люди обеспечены всем необходимым. Как передаёт корреспондент, в ПВР, где размещены эвакуированные жители, работают психологи МЧС России. Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Губернатор ранее сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков.

https://ria.ru/20250423/mchs-2012859854.html

https://ria.ru/20250423/kirzhach-2012863402.html

киржачский район

владимирская область

россия

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происшествия, киржачский район, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в воинской части во владимирской области