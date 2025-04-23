https://ria.ru/20250423/proschanie-2012923365.html

Церемония прощания с Зурабом Церетели

Церемония прощания с Зурабом Церетели - РИА Новости, 23.04.2025

Церемония прощания с Зурабом Церетели

В Москве простились с художником-монументалистом, скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели. Кадры с траурной церемонии — в... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:13:00+03:00

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2025-04-23T14:05:00+03:00

фото

зураб церетели

умер зураб церетели

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В Москве простились с художником-монументалистом, скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели. Кадры с траурной церемонии — в фотоленте РИА Новости.

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2025

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