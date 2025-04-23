https://ria.ru/20250423/prokuratura-2012978427.html
В Дагестане прокуратура проверит информацию об оставленных в больнице детях
В Дагестане прокуратура проверит информацию об оставленных в больнице детях - РИА Новости, 23.04.2025
В Дагестане прокуратура проверит информацию об оставленных в больнице детях
Проверка организована в Дагестане в связи с информацией о том, что мать оставила двоих малолетних детей в больнице города Кизилюрта, устанавливаются... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:37:00+03:00
2025-04-23T15:37:00+03:00
2025-04-23T15:37:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 23 апр - РИА Новости. Проверка организована в Дагестане в связи с информацией о том, что мать оставила двоих малолетних детей в больнице города Кизилюрта, устанавливаются обстоятельств произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры республики. В дагестанских Telegram-каналах распространилась информация, что в Кизилюрте мать оставила двух мальчиков 2 и 3 лет без присмотра и уехала из республики. Сообщается, что мальчиков перевезли в детский дом в городе Хасавюрте. "Кизилюртовская межрайонная прокуратура организовала проверку по размещенной в сети интернет информации об оставлении двоих малолетних детей в центральной больнице города Кизилюрта… Обстоятельства произошедшего устанавливаются", – сообщили в ведомстве. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также надлежащему исполнению родительских обязанностей.
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происшествия, здоровье - общество, кизилюрт, хасавюрт
Происшествия, Здоровье - Общество, Кизилюрт, Хасавюрт
В Дагестане прокуратура проверит информацию об оставленных в больнице детях
В Дагестане проверят информацию о том, что мать оставила двоих детей в больнице