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В Приморье проверят информацию об избиении трехлетней девочки - РИА Новости, 23.04.2025
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03:11 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/primore-2012867013.html
В Приморье проверят информацию об избиении трехлетней девочки
В Приморье проверят информацию об избиении трехлетней девочки - РИА Новости, 23.04.2025
В Приморье проверят информацию об избиении трехлетней девочки
Прокуратура и следователи проводят проверку информации о нанесении травм трехлетней девочке в Дальнегорске Приморского края, сообщают ведомства. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T03:11:00+03:00
2025-04-23T03:11:00+03:00
происшествия
россия
дальнегорск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 23 апр - РИА Новости. Прокуратура и следователи проводят проверку информации о нанесении травм трехлетней девочке в Дальнегорске Приморского края, сообщают ведомства. "Прокуратура проводит проверку по факту применения физического насилия в отношении малолетней в Дальнегорске. Установлено, что малолетнему ребенку 2022 года рождения нанесены многочисленные телесные повреждения. Ребенок незамедлительно помещен в медицинское учреждение", - сообщает прокуратура Приморья. Ведомство также даст оценку действиям органов системы профилактики при работе с семьей. Как сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ, проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
https://ria.ru/20250417/izbienie-2011859248.html
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дальнегорск
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происшествия, россия, дальнегорск, приморский край
Происшествия, Россия, Дальнегорск, Приморский край
В Приморье проверят информацию об избиении трехлетней девочки

СК и прокуратура проверяют данные об избиении трехлетней девочки в Дальнегорске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 23 апр - РИА Новости. Прокуратура и следователи проводят проверку информации о нанесении травм трехлетней девочке в Дальнегорске Приморского края, сообщают ведомства.
"Прокуратура проводит проверку по факту применения физического насилия в отношении малолетней в Дальнегорске. Установлено, что малолетнему ребенку 2022 года рождения нанесены многочисленные телесные повреждения. Ребенок незамедлительно помещен в медицинское учреждение", - сообщает прокуратура Приморья.
Ведомство также даст оценку действиям органов системы профилактики при работе с семьей.
Как сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ, проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
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ПроисшествияРоссияДальнегорскПриморский край
 
 
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