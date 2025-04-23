https://ria.ru/20250423/primore-2012867013.html

В Приморье проверят информацию об избиении трехлетней девочки

В Приморье проверят информацию об избиении трехлетней девочки - РИА Новости, 23.04.2025

В Приморье проверят информацию об избиении трехлетней девочки

Прокуратура и следователи проводят проверку информации о нанесении травм трехлетней девочке в Дальнегорске Приморского края, сообщают ведомства. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T03:11:00+03:00

2025-04-23T03:11:00+03:00

2025-04-23T03:11:00+03:00

происшествия

россия

дальнегорск

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ВЛАДИВОСТОК, 23 апр - РИА Новости. Прокуратура и следователи проводят проверку информации о нанесении травм трехлетней девочке в Дальнегорске Приморского края, сообщают ведомства. "Прокуратура проводит проверку по факту применения физического насилия в отношении малолетней в Дальнегорске. Установлено, что малолетнему ребенку 2022 года рождения нанесены многочисленные телесные повреждения. Ребенок незамедлительно помещен в медицинское учреждение", - сообщает прокуратура Приморья. Ведомство также даст оценку действиям органов системы профилактики при работе с семьей. Как сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ, проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

https://ria.ru/20250417/izbienie-2011859248.html

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происшествия, россия, дальнегорск, приморский край