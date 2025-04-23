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Примаков назвал задержание сотрудницы Русского дома в Киргизии провокацией - РИА Новости, 23.04.2025
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19:50 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/primakov-2013041898.html
Примаков назвал задержание сотрудницы Русского дома в Киргизии провокацией
Примаков назвал задержание сотрудницы Русского дома в Киргизии провокацией - РИА Новости, 23.04.2025
Примаков назвал задержание сотрудницы Русского дома в Киргизии провокацией
Задержание сотрудницы Русского дома в Киргизии Натальи Секериной является провокацией, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, добавив, что её... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:50:00+03:00
2025-04-23T19:50:00+03:00
киргизия
ош
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Задержание сотрудницы Русского дома в Киргизии Натальи Секериной является провокацией, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, добавив, что её "вытащат". "Ожидаются пояснения и реакция. Вот: это провокация. Наталью вытащим. Своих не бросаем. Выводы сделали. Они будут эффективны и неприятны", - написал Примаков в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в Киргизии задержана сотрудница Русского дома Наталья Секерина. Она подозревается в соучастии в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. По закону ей грозит до десяти лет лишения свободы. Суд арестовал Секерину на время следствия до 17 июня. Фигурантами дела значатся еще трое граждан, один из которых, по данным местных СМИ, является сотрудником пресс-службы мэрии Оша.
https://ria.ru/20250423/sotrudnitsa-2012892969.html
киргизия
ош
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Наталья Макарова
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киргизия, ош, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Киргизия, Ош, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Примаков назвал задержание сотрудницы Русского дома в Киргизии провокацией

Примаков: задержание сотрудницы Русского дома в Киргизии является провокацией

© Sputnik / Жоомарт Ураимов | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в пригороде Бишкека
Сотрудник полиции в пригороде Бишкека - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Sputnik / Жоомарт Ураимов
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Сотрудник полиции в пригороде Бишкека. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Задержание сотрудницы Русского дома в Киргизии Натальи Секериной является провокацией, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, добавив, что её "вытащат".
«
"Ожидаются пояснения и реакция. Вот: это провокация. Наталью вытащим. Своих не бросаем. Выводы сделали. Они будут эффективны и неприятны", - написал Примаков в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Киргизии задержана сотрудница Русского дома Наталья Секерина. Она подозревается в соучастии в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. По закону ей грозит до десяти лет лишения свободы. Суд арестовал Секерину на время следствия до 17 июня. Фигурантами дела значатся еще трое граждан, один из которых, по данным местных СМИ, является сотрудником пресс-службы мэрии Оша.
Сотрудники полиции в пригороде Бишкека - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В Русском доме рассказали о задержанной в Бишкеке сотруднице
Вчера, 10:08
 
КиргизияОшЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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