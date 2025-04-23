Трем гражданам Украины вынесли приговоры по делу о терактах в ДНР
Три гражданина Украины получили сроки до 24 лет по делу о терактах в ДНР
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил на сроки от 23 до 24 лет лишения свободы троих граждан Украины, обвиняемых в серии терактов на территории ДНР, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На скамье подсудимых находятся Андрей Гаррюс, Юрий Иванов и Станислав Суровцев. Согласно информации суда, Гаррюс и Иванов обвинялись в восьми эпизодах терактов, Суровцев - в семи. Также всем фигурантам инкриминировали покушение на теракт, участие в террористическом сообществе, незаконное ношение взрывчатых веществ и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
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"По совокупности преступлений назначить Иванову 24 года, Суровцеву - 24 года, Гаррюсу - 23 года лишения свободы", - сказал судья.
Согласно обвинительному заключению, фигуранты вошли в террористическое сообщество, созданное сотрудником СБУ на территории ДНР. По его заданию, в 2016-2017 годах в Макеевке они подорвали топливные бочки на территории завода тротуарной плитки, резервуары с ГСМ на территории нефтебазы и газопровод. В Донецке, как сообщал прокурор, они взорвали два трансформатора и здание автосервиса. В 2018 году в Шахтерском районе они подорвали опору ЛЭП, в районе Амвросиевки - участок железнодорожного полотна, следует из обвинительного заключения.
Дело слушалось в Южном окружном военном суде с октября 2023 года.
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