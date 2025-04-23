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В Ростовской области потушили ландшафтный пожар

В Ростовской области потушили ландшафтный пожар - РИА Новости, 23.04.2025

В Ростовской области потушили ландшафтный пожар

Ликвидирован ландшафтный пожар в Азовском районе Ростовской области, горевший на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T21:50:00+03:00

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2025-04-23T21:50:00+03:00

происшествия

азовский район

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Ликвидирован ландшафтный пожар в Азовском районе Ростовской области, горевший на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. "20.53 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в 18.54 мск в Азовском районе Ростовской области начался ландшафтный пожар, горели сухая трава и камыш на площади 450 квадратных метров. Позже в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону сообщали о локализации пожара на площади 450 "квадратов". На месте пожара работали от МЧС пять единиц техники и 18 человек личного состава, сообщало ведомство.

https://ria.ru/20250420/astrahan-2012376684.html

азовский район

ростовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, азовский район, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)