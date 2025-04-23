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В Ростовской области потушили ландшафтный пожар
В Ростовской области потушили ландшафтный пожар - РИА Новости, 23.04.2025
В Ростовской области потушили ландшафтный пожар
Ликвидирован ландшафтный пожар в Азовском районе Ростовской области, горевший на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T21:50:00+03:00
2025-04-23T21:50:00+03:00
2025-04-23T21:50:00+03:00
происшествия
азовский район
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Ликвидирован ландшафтный пожар в Азовском районе Ростовской области, горевший на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. "20.53 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в 18.54 мск в Азовском районе Ростовской области начался ландшафтный пожар, горели сухая трава и камыш на площади 450 квадратных метров. Позже в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону сообщали о локализации пожара на площади 450 "квадратов". На месте пожара работали от МЧС пять единиц техники и 18 человек личного состава, сообщало ведомство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, азовский район, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Азовский район, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области потушили ландшафтный пожар
В Азовском районе Ростовской области потушили ландшафтный пожар на 450 квадратах