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В Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального значения - РИА Новости, 23.04.2025
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12:16 23.04.2025 (обновлено: 13:25 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/pozhar-2012924162.html
В Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального значения
В Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального значения - РИА Новости, 23.04.2025
В Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального значения
Федеральный режим ЧС введен в Забайкальском крае для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:16:00+03:00
2025-04-23T13:25:00+03:00
забайкальский край
происшествия
иван советников
александр осипов
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Федеральный режим ЧС введен в Забайкальском крае для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.Глава Рослесхоза Иван Советников 17 апреля заявил, что ситуация с лесными пожарами в Забайкальском крае близка к введению федерального ЧС, причем это решение могут принять в ближайшие дни."Федеральный режим ЧС введен правкомиссией по предложению губернатора региона (Забайкальского края) Александра Осипова", - говорится в сообщении в пресс-службе.По словам Советникова, введение федерального режима ЧС - это правовая мера, направленная на расширение группировки сил и средств, а также для решения ряда финансовых и юридических вопросов.В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, на заседании правительственной комиссии под председательством министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова, были заслушаны доклады об обстановке с пожарами, складывающейся на территории Забайкалья. Особое внимание было уделено оценке возможных последствий чрезвычайной ситуации, способам ликвидации пожаров, защите населенных пунктов, а также профилактическим мерам.По данным министерства, в настоящее время в регионе действуют 45 лесных пожаров на общей площади в 192 тысячи гектаров. Всего к тушению лесных пожаров привлечены 1,37 тысячи человек и 123 единицы техники. По прогнозу Гидрометцентра России, в Забайкальском крае в ближайшие дни ожидаются сильные порывы ветра, достигающие 25-27 метров в секунду.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
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забайкальский край, происшествия, иван советников, александр осипов, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Забайкальский край, Происшествия, Иван Советников, Александр Осипов, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
В Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального значения

В Забайкальском крае из-за лесных пожаров ввели режим ЧС федерального значения

© Фото : пресс-служба правительства ЗабайкальяЛесной пожар в Забайкальском крае
Лесной пожар в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : пресс-служба правительства Забайкалья
Лесной пожар в Забайкальском крае
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Федеральный режим ЧС введен в Забайкальском крае для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.
Глава Рослесхоза Иван Советников 17 апреля заявил, что ситуация с лесными пожарами в Забайкальском крае близка к введению федерального ЧС, причем это решение могут принять в ближайшие дни.
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"Федеральный режим ЧС введен правкомиссией по предложению губернатора региона (Забайкальского края) Александра Осипова", - говорится в сообщении в пресс-службе.
По словам Советникова, введение федерального режима ЧС - это правовая мера, направленная на расширение группировки сил и средств, а также для решения ряда финансовых и юридических вопросов.
В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, на заседании правительственной комиссии под председательством министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова, были заслушаны доклады об обстановке с пожарами, складывающейся на территории Забайкалья. Особое внимание было уделено оценке возможных последствий чрезвычайной ситуации, способам ликвидации пожаров, защите населенных пунктов, а также профилактическим мерам.
По данным министерства, в настоящее время в регионе действуют 45 лесных пожаров на общей площади в 192 тысячи гектаров. Всего к тушению лесных пожаров привлечены 1,37 тысячи человек и 123 единицы техники. По прогнозу Гидрометцентра России, в Забайкальском крае в ближайшие дни ожидаются сильные порывы ветра, достигающие 25-27 метров в секунду.
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Забайкальский крайПроисшествияИван СоветниковАлександр ОсиповФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)РоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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