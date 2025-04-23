https://ria.ru/20250423/pozhar-2012924162.html

В Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального значения

В Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального значения - РИА Новости, 23.04.2025

В Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального значения

Федеральный режим ЧС введен в Забайкальском крае для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:16:00+03:00

2025-04-23T12:16:00+03:00

2025-04-23T13:25:00+03:00

забайкальский край

происшествия

иван советников

александр осипов

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012931336_0:0:850:479_1920x0_80_0_0_75522625fbd4a6b1695cb2f6bf3f8ea3.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Федеральный режим ЧС введен в Забайкальском крае для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.Глава Рослесхоза Иван Советников 17 апреля заявил, что ситуация с лесными пожарами в Забайкальском крае близка к введению федерального ЧС, причем это решение могут принять в ближайшие дни."Федеральный режим ЧС введен правкомиссией по предложению губернатора региона (Забайкальского края) Александра Осипова", - говорится в сообщении в пресс-службе.По словам Советникова, введение федерального режима ЧС - это правовая мера, направленная на расширение группировки сил и средств, а также для решения ряда финансовых и юридических вопросов.В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, на заседании правительственной комиссии под председательством министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова, были заслушаны доклады об обстановке с пожарами, складывающейся на территории Забайкалья. Особое внимание было уделено оценке возможных последствий чрезвычайной ситуации, способам ликвидации пожаров, защите населенных пунктов, а также профилактическим мерам.По данным министерства, в настоящее время в регионе действуют 45 лесных пожаров на общей площади в 192 тысячи гектаров. Всего к тушению лесных пожаров привлечены 1,37 тысячи человек и 123 единицы техники. По прогнозу Гидрометцентра России, в Забайкальском крае в ближайшие дни ожидаются сильные порывы ветра, достигающие 25-27 метров в секунду.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

https://ria.ru/20250422/rosleshoz-2012771393.html

забайкальский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

забайкальский край, происшествия, иван советников, александр осипов, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр