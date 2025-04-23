Трубы для починки "Северных потоков" находятся на складах в ФРГ, пишут СМИ
В ФРГ хранится нужное количество труб для быстрой починки "Северных потоков"
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкCтроительство газопровода "Северный поток" (Nord Stream)
Cтроительство газопровода "Северный поток" (Nord Stream). Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Около тысячи труб компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG ценой в 25 миллионов евро хранится на складах в германской федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, их достаточно для незатратной по времени и деньгам починки "Северного потока" и "Северного потока 2", сообщает газета Ostsee Zeitung со ссылкой на информированные источники.
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"В промышленном парке Любмина в земле Мекленбург-Передняя Померания всё ещё хранится около 1000 труб, принадлежащих Nord Stream 1 и 2. Они считаются предпосылкой для возможного ремонта балтийских трубопроводов в будущем", - пишет издание.
По данным газеты, трубы размещены в ангарах, принадлежащих "Газпрому", оценочная стоимость труб составляет около 25 миллионов евро. Их количества, как сообщили газете эксперты и знакомые с вопросом источники, достаточно было бы для сравнительно быстрого и недорогого ремонта "Северного потока" и "Северного потока 2".
На данный момент суд в швейцарском Цуге рассматривает дело о долге компании Nord Stream 2 AG перед кредиторами. В случае, если "Газпром" к 9 мая не сможет с ними договориться, компания будет признана банкротом, а около 500 труб в Любмине могут быть проданы в счет погашения долга, утверждает Ostsee Zeitung.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце марта говорил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается.
Штаты забирают "Северные потоки" себе
3 марта, 08:00
Издание Bild в начале марта со ссылкой на собственную информацию писало, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы "Северного потока 2". Как утверждала газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках по нему российского газа. Сообщалось и о планах восстановления "Северного потока" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию.
При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы "Северного потока 2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. На следующий день Bild написал, что в правительстве ФРГ считают реалистичным сценарий запуска газопровода в результате договоренностей между Россией и США, и думают над тем, как это можно предотвратить.
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А 27 сентября взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.