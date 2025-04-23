https://ria.ru/20250423/potok-2013007267.html

Трубы для починки "Северных потоков" находятся на складах в ФРГ, пишут СМИ

Трубы для починки "Северных потоков" находятся на складах в ФРГ, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2025

Трубы для починки "Северных потоков" находятся на складах в ФРГ, пишут СМИ

Около тысячи труб компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG ценой в 25 миллионов евро хранится на складах в германской федеральной земле Мекленбург-Передняя... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T17:11:00+03:00

2025-04-23T17:11:00+03:00

2025-04-23T17:16:00+03:00

россия

сша

германия

сергей лавров

ричард гренелл

дмитрий песков

газпром

северный поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23651/47/236514798_0:179:2921:1822_1920x0_80_0_0_63d08064379ccd9044250a32a53da3de.jpg

БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Около тысячи труб компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG ценой в 25 миллионов евро хранится на складах в германской федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, их достаточно для незатратной по времени и деньгам починки "Северного потока" и "Северного потока 2", сообщает газета Ostsee Zeitung со ссылкой на информированные источники. "В промышленном парке Любмина в земле Мекленбург-Передняя Померания всё ещё хранится около 1000 труб, принадлежащих Nord Stream 1 и 2. Они считаются предпосылкой для возможного ремонта балтийских трубопроводов в будущем", - пишет издание. По данным газеты, трубы размещены в ангарах, принадлежащих "Газпрому", оценочная стоимость труб составляет около 25 миллионов евро. Их количества, как сообщили газете эксперты и знакомые с вопросом источники, достаточно было бы для сравнительно быстрого и недорогого ремонта "Северного потока" и "Северного потока 2". На данный момент суд в швейцарском Цуге рассматривает дело о долге компании Nord Stream 2 AG перед кредиторами. В случае, если "Газпром" к 9 мая не сможет с ними договориться, компания будет признана банкротом, а около 500 труб в Любмине могут быть проданы в счет погашения долга, утверждает Ostsee Zeitung. Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце марта говорил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается. Издание Bild в начале марта со ссылкой на собственную информацию писало, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы "Северного потока 2". Как утверждала газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках по нему российского газа. Сообщалось и о планах восстановления "Северного потока" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию. При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы "Северного потока 2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. На следующий день Bild написал, что в правительстве ФРГ считают реалистичным сценарий запуска газопровода в результате договоренностей между Россией и США, и думают над тем, как это можно предотвратить. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А 27 сентября взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.

https://ria.ru/20250331/germaniya-2008495351.html

https://ria.ru/20250303/ssha-2002613130.html

https://ria.ru/20250302/peregovory-2002628125.html

россия

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, германия, сергей лавров, ричард гренелл, дмитрий песков, газпром, северный поток, в мире