Рейтинг@Mail.ru
Трубы для починки "Северных потоков" находятся на складах в ФРГ, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 23.04.2025 (обновлено: 17:16 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/potok-2013007267.html
Трубы для починки "Северных потоков" находятся на складах в ФРГ, пишут СМИ
Трубы для починки "Северных потоков" находятся на складах в ФРГ, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2025
Трубы для починки "Северных потоков" находятся на складах в ФРГ, пишут СМИ
Около тысячи труб компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG ценой в 25 миллионов евро хранится на складах в германской федеральной земле Мекленбург-Передняя... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:11:00+03:00
2025-04-23T17:16:00+03:00
россия
сша
германия
сергей лавров
ричард гренелл
дмитрий песков
газпром
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23651/47/236514798_0:179:2921:1822_1920x0_80_0_0_63d08064379ccd9044250a32a53da3de.jpg
БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Около тысячи труб компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG ценой в 25 миллионов евро хранится на складах в германской федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, их достаточно для незатратной по времени и деньгам починки "Северного потока" и "Северного потока 2", сообщает газета Ostsee Zeitung со ссылкой на информированные источники. "В промышленном парке Любмина в земле Мекленбург-Передняя Померания всё ещё хранится около 1000 труб, принадлежащих Nord Stream 1 и 2. Они считаются предпосылкой для возможного ремонта балтийских трубопроводов в будущем", - пишет издание. По данным газеты, трубы размещены в ангарах, принадлежащих "Газпрому", оценочная стоимость труб составляет около 25 миллионов евро. Их количества, как сообщили газете эксперты и знакомые с вопросом источники, достаточно было бы для сравнительно быстрого и недорогого ремонта "Северного потока" и "Северного потока 2". На данный момент суд в швейцарском Цуге рассматривает дело о долге компании Nord Stream 2 AG перед кредиторами. В случае, если "Газпром" к 9 мая не сможет с ними договориться, компания будет признана банкротом, а около 500 труб в Любмине могут быть проданы в счет погашения долга, утверждает Ostsee Zeitung. Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце марта говорил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается. Издание Bild в начале марта со ссылкой на собственную информацию писало, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы "Северного потока 2". Как утверждала газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках по нему российского газа. Сообщалось и о планах восстановления "Северного потока" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию. При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы "Северного потока 2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. На следующий день Bild написал, что в правительстве ФРГ считают реалистичным сценарий запуска газопровода в результате договоренностей между Россией и США, и думают над тем, как это можно предотвратить. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А 27 сентября взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
https://ria.ru/20250331/germaniya-2008495351.html
https://ria.ru/20250303/ssha-2002613130.html
https://ria.ru/20250302/peregovory-2002628125.html
россия
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23651/47/236514798_127:0:2794:2000_1920x0_80_0_0_1d7f96915ea82dc46f5d9a4107485a2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, германия, сергей лавров, ричард гренелл, дмитрий песков, газпром, северный поток, в мире
Россия, США, Германия, Сергей Лавров, Ричард Гренелл, Дмитрий Песков, Газпром, Северный поток, В мире
Трубы для починки "Северных потоков" находятся на складах в ФРГ, пишут СМИ

В ФРГ хранится нужное количество труб для быстрой починки "Северных потоков"

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкCтроительство газопровода "Северный поток" (Nord Stream)
Cтроительство газопровода Северный поток (Nord Stream) - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Cтроительство газопровода "Северный поток" (Nord Stream). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Около тысячи труб компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG ценой в 25 миллионов евро хранится на складах в германской федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, их достаточно для незатратной по времени и деньгам починки "Северного потока" и "Северного потока 2", сообщает газета Ostsee Zeitung со ссылкой на информированные источники.
«
"В промышленном парке Любмина в земле Мекленбург-Передняя Померания всё ещё хранится около 1000 труб, принадлежащих Nord Stream 1 и 2. Они считаются предпосылкой для возможного ремонта балтийских трубопроводов в будущем", - пишет издание.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Минэкономики ФРГ сделало заявление о восстановлении "Северных потоков"
31 марта, 18:58
По данным газеты, трубы размещены в ангарах, принадлежащих "Газпрому", оценочная стоимость труб составляет около 25 миллионов евро. Их количества, как сообщили газете эксперты и знакомые с вопросом источники, достаточно было бы для сравнительно быстрого и недорогого ремонта "Северного потока" и "Северного потока 2".
На данный момент суд в швейцарском Цуге рассматривает дело о долге компании Nord Stream 2 AG перед кредиторами. В случае, если "Газпром" к 9 мая не сможет с ними договориться, компания будет признана банкротом, а около 500 труб в Любмине могут быть проданы в счет погашения долга, утверждает Ostsee Zeitung.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце марта говорил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Штаты забирают "Северные потоки" себе
3 марта, 08:00
Издание Bild в начале марта со ссылкой на собственную информацию писало, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы "Северного потока 2". Как утверждала газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках по нему российского газа. Сообщалось и о планах восстановления "Северного потока" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию.
При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы "Северного потока 2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. На следующий день Bild написал, что в правительстве ФРГ считают реалистичным сценарий запуска газопровода в результате договоренностей между Россией и США, и думают над тем, как это можно предотвратить.
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А 27 сентября взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Ричард Гренелл - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Гренелл ездил в Швейцарию для переговоров по "Северному потоку", пишут СМИ
2 марта, 22:23
 
РоссияСШАГерманияСергей ЛавровРичард ГренеллДмитрий ПесковГазпромСеверный потокВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала