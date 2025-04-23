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Посольство России в ФРГ проведет акцию памяти в Заксенхаузене - РИА Новости, 23.04.2025
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23:14 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/posolstvo-2013063766.html
Посольство России в ФРГ проведет акцию памяти в Заксенхаузене
Посольство России в ФРГ проведет акцию памяти в Заксенхаузене - РИА Новости, 23.04.2025
Посольство России в ФРГ проведет акцию памяти в Заксенхаузене
Фонд Бранденбургских архивов разрешил проведение акции памяти посольством РФ в ФРГ на территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен 28 апреля,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T23:14:00+03:00
2025-04-23T23:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
германия
россия
бранденбург
сергей нечаев (дипломат)
80-летие победы в великой отечественной войне
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БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Фонд Бранденбургских архивов разрешил проведение акции памяти посольством РФ в ФРГ на территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен 28 апреля, сообщил РИА Новости референт пресс-службы фонда Хорст Зеференс. Во вторник таблоид Bild сообщил, что власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет. В материале приводилась высказывание директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля, а также употреблялись резкие формулировки. "Посольство зарегистрировало церемонию молчаливого поминовения у мемориала Заксенхаузен 28 апреля. Мы дали на это согласие (как и в предыдущие годы, начиная с 2022 года)", - сказал Зеференс. По его словам, представителей российской дипмиссии не ждут на ряде официальных мероприятий, посвященных окончанию Великой Отечественной войны, которые пройдут в период с 27 апреля по 8 мая. "Поскольку российское посольство проведет отдельную церемонию молчаливого поминовения 28 апреля, мы исходим из того, что наша настоятельная просьба - как и в предыдущие годы - будет соблюдена", - сказал Зеференс. Он также добавил, что в крайнем случае представители российской дипмиссии могут быть не допущены к участию в официальных мероприятиях. Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран. На прошлой неделе посол РФ вместе с другими сотрудниками дипмиссии почтил память советских воинов, павших в битве на Зееловских высотах у воинского мемориала.
https://ria.ru/20250422/posol-2012858950.html
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в мире, германия, россия, бранденбург, сергей нечаев (дипломат), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Германия, Россия, Бранденбург, Сергей Нечаев (дипломат), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посольство России в ФРГ проведет акцию памяти в Заксенхаузене

Фонд Бранденбургских архивов разрешил акцию памяти посольства РФ в Заксенхаузене

© Фото : Russische Botschaft in Deutschland/TelegramНа территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен
На территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Russische Botschaft in Deutschland/Telegram
На территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен . Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Фонд Бранденбургских архивов разрешил проведение акции памяти посольством РФ в ФРГ на территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен 28 апреля, сообщил РИА Новости референт пресс-службы фонда Хорст Зеференс.
Во вторник таблоид Bild сообщил, что власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет. В материале приводилась высказывание директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля, а также употреблялись резкие формулировки.
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"Посольство зарегистрировало церемонию молчаливого поминовения у мемориала Заксенхаузен 28 апреля. Мы дали на это согласие (как и в предыдущие годы, начиная с 2022 года)", - сказал Зеференс.
По его словам, представителей российской дипмиссии не ждут на ряде официальных мероприятий, посвященных окончанию Великой Отечественной войны, которые пройдут в период с 27 апреля по 8 мая.
«
"Поскольку российское посольство проведет отдельную церемонию молчаливого поминовения 28 апреля, мы исходим из того, что наша настоятельная просьба - как и в предыдущие годы - будет соблюдена", - сказал Зеференс. Он также добавил, что в крайнем случае представители российской дипмиссии могут быть не допущены к участию в официальных мероприятиях.
Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.
На прошлой неделе посол РФ вместе с другими сотрудниками дипмиссии почтил память советских воинов, павших в битве на Зееловских высотах у воинского мемориала.
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