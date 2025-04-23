Рейтинг@Mail.ru
Чиновники в ФРГ осудили идею выдворять россиян с мероприятий ко Дню Победы - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 23.04.2025 (обновлено: 15:58 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/posolstvo-2012973876.html
Чиновники в ФРГ осудили идею выдворять россиян с мероприятий ко Дню Победы
Чиновники в ФРГ осудили идею выдворять россиян с мероприятий ко Дню Победы - РИА Новости, 23.04.2025
Чиновники в ФРГ осудили идею выдворять россиян с мероприятий ко Дню Победы
Российские дипломаты могут свободно участвовать в посвященных разгрому нацистской Германии мероприятиях в районе Берлина Трептов-Кёпеник, где расположен... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:26:00+03:00
2025-04-23T15:58:00+03:00
в мире
россия
белоруссия
сергей нечаев (дипломат)
мария захарова
мид германии
берлин (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787629167_44:0:1121:606_1920x0_80_0_0_50efc11f74e6e4314688da4402b7e397.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские дипломаты могут свободно участвовать в посвященных разгрому нацистской Германии мероприятиях в районе Берлина Трептов-Кёпеник, где расположен знаменитый Трептов-парк, заявила представительница районной администрации газете Berliner Zeitung."Учитывая историческую роль Советского Союза в освобождении Германии и Европы от нацизма и учитывая жертвы Советского Союза во Второй мировой войне, администрация района Трептов-Кёпеник сочла бы неуместным, применяя наши внутренние правила, выдворять представителей посольств России или Белоруссии, даже если они не будут приглашены и явятся без предупреждения", — сказала чиновница. При этом в администрации добавили, что не располагают сведениями о рекомендации Министерства иностранных дел. Речь идет о документе, в котором немецкий МИД рекомендует районам и муниципалитетам не приглашать представителей России и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Так, власти федеральной земли Бранденбург заявили, что могут выдворить российского посла Сергея Нечаева, если он придет на памятную церемонию. Сам Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", они ставят под угрозу усилия по примирению двух стран. Кроме того, послов России и Белоруссии не пригласили в бундестаг 8 мая на мероприятие в память об окончании Второй мировой войны. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, этими действиями немецкий МИД "саморазобличился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".
https://ria.ru/20250407/vov-2009833522.html
https://ria.ru/20250127/germanija-1995774840.html
россия
белоруссия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787629167_0:0:809:606_1920x0_80_0_0_793d8b57ef198c58dbc5faf1513c8b2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, сергей нечаев (дипломат), мария захарова, мид германии, берлин (город)
В мире, Россия, Белоруссия, Сергей Нечаев (дипломат), Мария Захарова, МИД Германии, Берлин (город)
Чиновники в ФРГ осудили идею выдворять россиян с мероприятий ко Дню Победы

Посольство России может участвовать в мероприятиях в берлинском Трептов-Кепенике

Возложение цветов российскими дипломатами в Трептов-парке в Берлине в День Победы
Возложение цветов российскими дипломатами в Трептов-парке в Берлине в День Победы - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Возложение цветов российскими дипломатами в Трептов-парке в Берлине в День Победы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские дипломаты могут свободно участвовать в посвященных разгрому нацистской Германии мероприятиях в районе Берлина Трептов-Кёпеник, где расположен знаменитый Трептов-парк, заявила представительница районной администрации газете Berliner Zeitung.
"Учитывая историческую роль Советского Союза в освобождении Германии и Европы от нацизма и учитывая жертвы Советского Союза во Второй мировой войне, администрация района Трептов-Кёпеник сочла бы неуместным, применяя наши внутренние правила, выдворять представителей посольств России или Белоруссии, даже если они не будут приглашены и явятся без предупреждения", — сказала чиновница.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
МИД ФРГ не ответил на заявления о недопуске России к мероприятиям по ВОВ
7 апреля, 16:27
При этом в администрации добавили, что не располагают сведениями о рекомендации Министерства иностранных дел.
Речь идет о документе, в котором немецкий МИД рекомендует районам и муниципалитетам не приглашать представителей России и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Так, власти федеральной земли Бранденбург заявили, что могут выдворить российского посла Сергея Нечаева, если он придет на памятную церемонию. Сам Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", они ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.
Кроме того, послов России и Белоруссии не пригласили в бундестаг 8 мая на мероприятие в память об окончании Второй мировой войны.
По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, этими действиями немецкий МИД "саморазобличился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".
После налета вражеской авиации на улицах блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Германии призвали признать блокаду Ленинграда актом геноцида
27 января, 18:18
 
В миреРоссияБелоруссияСергей Нечаев (дипломат)Мария ЗахароваМИД ГерманииБерлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала