https://ria.ru/20250423/posolstvo-2012973876.html

Чиновники в ФРГ осудили идею выдворять россиян с мероприятий ко Дню Победы

Чиновники в ФРГ осудили идею выдворять россиян с мероприятий ко Дню Победы - РИА Новости, 23.04.2025

Чиновники в ФРГ осудили идею выдворять россиян с мероприятий ко Дню Победы

Российские дипломаты могут свободно участвовать в посвященных разгрому нацистской Германии мероприятиях в районе Берлина Трептов-Кёпеник, где расположен... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:26:00+03:00

2025-04-23T15:26:00+03:00

2025-04-23T15:58:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские дипломаты могут свободно участвовать в посвященных разгрому нацистской Германии мероприятиях в районе Берлина Трептов-Кёпеник, где расположен знаменитый Трептов-парк, заявила представительница районной администрации газете Berliner Zeitung."Учитывая историческую роль Советского Союза в освобождении Германии и Европы от нацизма и учитывая жертвы Советского Союза во Второй мировой войне, администрация района Трептов-Кёпеник сочла бы неуместным, применяя наши внутренние правила, выдворять представителей посольств России или Белоруссии, даже если они не будут приглашены и явятся без предупреждения", — сказала чиновница. При этом в администрации добавили, что не располагают сведениями о рекомендации Министерства иностранных дел. Речь идет о документе, в котором немецкий МИД рекомендует районам и муниципалитетам не приглашать представителей России и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Так, власти федеральной земли Бранденбург заявили, что могут выдворить российского посла Сергея Нечаева, если он придет на памятную церемонию. Сам Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", они ставят под угрозу усилия по примирению двух стран. Кроме того, послов России и Белоруссии не пригласили в бундестаг 8 мая на мероприятие в память об окончании Второй мировой войны. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, этими действиями немецкий МИД "саморазобличился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".

https://ria.ru/20250407/vov-2009833522.html

https://ria.ru/20250127/germanija-1995774840.html

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в мире, россия, белоруссия, сергей нечаев (дипломат), мария захарова, мид германии, берлин (город)