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В посольстве России в США прошли акции к Дню Победы - РИА Новости, 23.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
03:14 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/posolstvo-2012867137.html
В посольстве России в США прошли акции к Дню Победы
В посольстве России в США прошли акции к Дню Победы - РИА Новости, 23.04.2025
В посольстве России в США прошли акции к Дню Победы
Акции "Окна Победы" и "Книга Памяти", посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в посольстве России в Вашингтоне. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T03:14:00+03:00
2025-04-23T03:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
день победы. подготовка к празднику
80-летие победы в великой отечественной войне
сша
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Акции "Окна Победы" и "Книга Памяти", посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в посольстве России в Вашингтоне. В них приняли участие учащиеся посольской школы, педагоги и сотрудники российской дипмиссии. Директор школы Светлана Сорокина рассказала, что обе акции проводятся в посольстве впервые. "Они учат наших детей любить свою историю, дорожить миром и помнить подвиг своих предков", - рассказала она. Российские дипломаты и их дети поделились в "Книге памяти" историями о своих родственниках, одержавших Победу над фашизмом. По словам Сорокиной, сейчас в этой книге около 80 листов, но она постоянно пополняется. Причем некоторые дети пишут истории сразу нескольких своих героев. Кроме того, ученики разных возрастов оформили окна здания школы символами Победы: гвоздиками, журавлями, Георгиевскими лентами и портретами героев. Как отметили в посольстве, весь школьный фасад превратился в настоящий памятник памяти и гордости. Как рассказала директор, "Окна Победы" готовили все классы. По ее словам, малышам достались окна поменьше, а старшеклассникам – самые большие. "Эти рассказы, воспоминания, рисунки являются свидетельством того, что война вошла в каждый дом и оставила след в каждой семье," - добавила Сорокина. Акция "Окна Победы" проходит по инициативе общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи "Движение Первых". Ее участники оформляют окна домов, учебных заведений, а также общественные пространства памятными наклейками к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Акция проводится по всей России и за рубежом. Как рассказали представители движения, в прошлом году к ней присоединились соотечественники из 24 стран. Всероссийская молодежная акция "Наши семейные книги памяти" проходит в апреле по всей России, а также в ряде зарубежных стран. Ее цель – изучение семейных архивов и уточнение информации об участниках войны. Как отметили в посольстве, обе акции не только сохраняют историю, но и учат новое поколение быть внимательными к прошлому, дорожить миром и чтить подвиг своих предков.
https://ria.ru/20250419/pobeda-2012266538.html
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общество, россия, день победы. подготовка к празднику, 80-летие победы в великой отечественной войне, сша, вашингтон (штат)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, День Победы. Подготовка к празднику, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, США, Вашингтон (штат)
В посольстве России в США прошли акции к Дню Победы

В посольстве РФ в США прошли акции "Книга Памяти" и "Окна Победы" к Дню Победы

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Акции "Окна Победы" и "Книга Памяти", посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в посольстве России в Вашингтоне.
В них приняли участие учащиеся посольской школы, педагоги и сотрудники российской дипмиссии. Директор школы Светлана Сорокина рассказала, что обе акции проводятся в посольстве впервые.
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"Они учат наших детей любить свою историю, дорожить миром и помнить подвиг своих предков", - рассказала она.
Российские дипломаты и их дети поделились в "Книге памяти" историями о своих родственниках, одержавших Победу над фашизмом. По словам Сорокиной, сейчас в этой книге около 80 листов, но она постоянно пополняется. Причем некоторые дети пишут истории сразу нескольких своих героев.
Кроме того, ученики разных возрастов оформили окна здания школы символами Победы: гвоздиками, журавлями, Георгиевскими лентами и портретами героев. Как отметили в посольстве, весь школьный фасад превратился в настоящий памятник памяти и гордости.
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Как рассказала директор, "Окна Победы" готовили все классы. По ее словам, малышам достались окна поменьше, а старшеклассникам – самые большие.
"Эти рассказы, воспоминания, рисунки являются свидетельством того, что война вошла в каждый дом и оставила след в каждой семье," - добавила Сорокина.
Акция "Окна Победы" проходит по инициативе общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи "Движение Первых". Ее участники оформляют окна домов, учебных заведений, а также общественные пространства памятными наклейками к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Акция проводится по всей России и за рубежом. Как рассказали представители движения, в прошлом году к ней присоединились соотечественники из 24 стран.
Всероссийская молодежная акция "Наши семейные книги памяти" проходит в апреле по всей России, а также в ряде зарубежных стран. Ее цель – изучение семейных архивов и уточнение информации об участниках войны.
Как отметили в посольстве, обе акции не только сохраняют историю, но и учат новое поколение быть внимательными к прошлому, дорожить миром и чтить подвиг своих предков.
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