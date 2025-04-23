https://ria.ru/20250423/posolstvo-2012867137.html

В посольстве России в США прошли акции к Дню Победы

В посольстве России в США прошли акции к Дню Победы - РИА Новости, 23.04.2025

В посольстве России в США прошли акции к Дню Победы

Акции "Окна Победы" и "Книга Памяти", посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в посольстве России в Вашингтоне. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T03:14:00+03:00

2025-04-23T03:14:00+03:00

2025-04-23T03:14:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

день победы. подготовка к празднику

80-летие победы в великой отечественной войне

сша

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Акции "Окна Победы" и "Книга Памяти", посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в посольстве России в Вашингтоне. В них приняли участие учащиеся посольской школы, педагоги и сотрудники российской дипмиссии. Директор школы Светлана Сорокина рассказала, что обе акции проводятся в посольстве впервые. "Они учат наших детей любить свою историю, дорожить миром и помнить подвиг своих предков", - рассказала она. Российские дипломаты и их дети поделились в "Книге памяти" историями о своих родственниках, одержавших Победу над фашизмом. По словам Сорокиной, сейчас в этой книге около 80 листов, но она постоянно пополняется. Причем некоторые дети пишут истории сразу нескольких своих героев. Кроме того, ученики разных возрастов оформили окна здания школы символами Победы: гвоздиками, журавлями, Георгиевскими лентами и портретами героев. Как отметили в посольстве, весь школьный фасад превратился в настоящий памятник памяти и гордости. Как рассказала директор, "Окна Победы" готовили все классы. По ее словам, малышам достались окна поменьше, а старшеклассникам – самые большие. "Эти рассказы, воспоминания, рисунки являются свидетельством того, что война вошла в каждый дом и оставила след в каждой семье," - добавила Сорокина. Акция "Окна Победы" проходит по инициативе общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи "Движение Первых". Ее участники оформляют окна домов, учебных заведений, а также общественные пространства памятными наклейками к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Акция проводится по всей России и за рубежом. Как рассказали представители движения, в прошлом году к ней присоединились соотечественники из 24 стран. Всероссийская молодежная акция "Наши семейные книги памяти" проходит в апреле по всей России, а также в ряде зарубежных стран. Ее цель – изучение семейных архивов и уточнение информации об участниках войны. Как отметили в посольстве, обе акции не только сохраняют историю, но и учат новое поколение быть внимательными к прошлому, дорожить миром и чтить подвиг своих предков.

https://ria.ru/20250419/pobeda-2012266538.html

https://ria.ru/20250415/avstriya-2011371271.html

https://ria.ru/20250413/vena-2011022388.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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общество, россия, день победы. подготовка к празднику, 80-летие победы в великой отечественной войне, сша, вашингтон (штат)