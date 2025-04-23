https://ria.ru/20250423/poshliny-2013054467.html

Белый дом призвал Китай заключить с США соглашение по пошлинам

Белый дом призвал Китай заключить с США соглашение по пошлинам - РИА Новости, 23.04.2025

Белый дом призвал Китай заключить с США соглашение по пошлинам

КНР необходимо заключить с США соглашение по пошлинам, и в Вашингтоне настроены "оптимистично", что это произойдет, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T21:33:00+03:00

2025-04-23T21:33:00+03:00

2025-04-23T21:33:00+03:00

китай

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. КНР необходимо заключить с США соглашение по пошлинам, и в Вашингтоне настроены "оптимистично", что это произойдет, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News."Президент ясно дал понять, что Китаю необходимо заключить сделку с Соединенными Штатами Америки, и мы настроены оптимистично, что это произойдет", – сказала Левитт.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250423/kitay-2013010994.html

https://ria.ru/20250409/ekonomist-2010144288.html

китай

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китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт