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Белый дом призвал Китай заключить с США соглашение по пошлинам - РИА Новости, 23.04.2025
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21:33 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/poshliny-2013054467.html
Белый дом призвал Китай заключить с США соглашение по пошлинам
Белый дом призвал Китай заключить с США соглашение по пошлинам - РИА Новости, 23.04.2025
Белый дом призвал Китай заключить с США соглашение по пошлинам
КНР необходимо заключить с США соглашение по пошлинам, и в Вашингтоне настроены "оптимистично", что это произойдет, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T21:33:00+03:00
2025-04-23T21:33:00+03:00
китай
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. КНР необходимо заключить с США соглашение по пошлинам, и в Вашингтоне настроены "оптимистично", что это произойдет, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.&quot;Президент ясно дал понять, что Китаю необходимо заключить сделку с Соединенными Штатами Америки, и мы настроены оптимистично, что это произойдет&quot;, – сказала Левитт.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250423/kitay-2013010994.html
https://ria.ru/20250409/ekonomist-2010144288.html
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китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Белый дом призвал Китай заключить с США соглашение по пошлинам

Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Китаю необходимо заключить соглашение с США

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. КНР необходимо заключить с США соглашение по пошлинам, и в Вашингтоне настроены "оптимистично", что это произойдет, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.
«

"Президент ясно дал понять, что Китаю необходимо заключить сделку с Соединенными Штатами Америки, и мы настроены оптимистично, что это произойдет", – сказала Левитт.

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Вчера, 17:26
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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КитайСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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