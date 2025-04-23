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Белый дом назвал условие снижения пошлин в отношении Китая

Белый дом назвал условие снижения пошлин в отношении Китая - РИА Новости, 23.04.2025

Белый дом назвал условие снижения пошлин в отношении Китая

Понижение пошлин должно быть двусторонним, Китай также должен будет снизить тарифы, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T17:30:00+03:00

2025-04-23T17:30:00+03:00

2025-04-23T20:26:00+03:00

китай

сша

пекин

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Понижение пошлин должно быть двусторонним, Китай также должен будет снизить тарифы, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. "Такой шаг должен быть двусторонним, Китай также должен снизить торговые барьеры", — говорится в публикации.Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность понижения пошлин в отношении Китая, чтобы снизить напряженность в отношениях с Пекином. Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в десять процентов. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125 процентов, ответная пошлина КНР для американских — тоже 125. Кроме того, у Вашингтона есть еще пошлина в 20 процентов для Пекина, введенная из-за обвинений в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250423/kitay-2013010994.html

https://ria.ru/20250423/birzhi-2013011063.html

китай

сша

пекин

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китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире