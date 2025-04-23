Белый дом назвал условие снижения пошлин в отношении Китая
Белый дом: снижение пошлин США в отношении Китая должно быть взаимным
© Getty Images / Cheng XinГрузовые контейнеры за колючей проволокой на охраняемой логистической площадке в международном контейнерном терминале "Яньтянь"
© Getty Images / Cheng Xin
Грузовые контейнеры за колючей проволокой на охраняемой логистической площадке в международном контейнерном терминале "Яньтянь". Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Понижение пошлин должно быть двусторонним, Китай также должен будет снизить тарифы, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
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"Такой шаг должен быть двусторонним, Китай также должен снизить торговые барьеры", — говорится в публикации.
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Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность понижения пошлин в отношении Китая, чтобы снизить напряженность в отношениях с Пекином.
Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.
Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в десять процентов.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125 процентов, ответная пошлина КНР для американских — тоже 125. Кроме того, у Вашингтона есть еще пошлина в 20 процентов для Пекина, введенная из-за обвинений в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.