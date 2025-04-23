https://ria.ru/20250423/polsha-2012956738.html

Польша потребовала увековечить память жертв Второй мировой войны в Берлине

Польша потребовала увековечить память жертв Второй мировой войны в Берлине - РИА Новости, 23.04.2025

Польша потребовала увековечить память жертв Второй мировой войны в Берлине

Варшава требует увековечить в центре Берлина память польских жертв Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая с... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:14:00+03:00

2025-04-23T14:14:00+03:00

2025-04-23T14:14:00+03:00

в мире

польша

германия

берлин (город)

радослав сикорский

право и справедливость

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ВАРШАВА, 23 апр – РИА Новости. Варшава требует увековечить в центре Берлина память польских жертв Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая с программной речью в сейме страны. "В отношениях с Германией мы помним о трагической истории. Мы подчеркиваем необходимость соответствующего увековечивания памяти в центре Берлина польских жертв Второй мировой войны, а также так и не решенного вопроса компенсаций за военный ущерб", - сказал Сикорский. Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. Это заявление было сделано предыдущим правительством Польши, сформированным партией "Право и справедливость". После смены власти новый министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в феврале, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.

https://ria.ru/20250401/kitay-2008551798.html

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в мире, польша, германия, берлин (город), радослав сикорский, право и справедливость