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Польша потребовала увековечить память жертв Второй мировой войны в Берлине - РИА Новости, 23.04.2025
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14:14 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/polsha-2012956738.html
Польша потребовала увековечить память жертв Второй мировой войны в Берлине
Польша потребовала увековечить память жертв Второй мировой войны в Берлине - РИА Новости, 23.04.2025
Польша потребовала увековечить память жертв Второй мировой войны в Берлине
Варшава требует увековечить в центре Берлина память польских жертв Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая с... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:14:00+03:00
2025-04-23T14:14:00+03:00
в мире
польша
германия
берлин (город)
радослав сикорский
право и справедливость
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ВАРШАВА, 23 апр – РИА Новости. Варшава требует увековечить в центре Берлина память польских жертв Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая с программной речью в сейме страны. "В отношениях с Германией мы помним о трагической истории. Мы подчеркиваем необходимость соответствующего увековечивания памяти в центре Берлина польских жертв Второй мировой войны, а также так и не решенного вопроса компенсаций за военный ущерб", - сказал Сикорский. Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. Это заявление было сделано предыдущим правительством Польши, сформированным партией "Право и справедливость". После смены власти новый министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в феврале, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.
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в мире, польша, германия, берлин (город), радослав сикорский, право и справедливость
В мире, Польша, Германия, Берлин (город), Радослав Сикорский, Право и справедливость
Польша потребовала увековечить память жертв Второй мировой войны в Берлине

Сикорский потребовал увековечить в Берлине память польских жертв Второй мировой

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 апр – РИА Новости. Варшава требует увековечить в центре Берлина память польских жертв Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая с программной речью в сейме страны.
"В отношениях с Германией мы помним о трагической истории. Мы подчеркиваем необходимость соответствующего увековечивания памяти в центре Берлина польских жертв Второй мировой войны, а также так и не решенного вопроса компенсаций за военный ущерб", - сказал Сикорский.
Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. Это заявление было сделано предыдущим правительством Польши, сформированным партией "Право и справедливость". После смены власти новый министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в феврале, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.
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В миреПольшаГерманияБерлин (город)Радослав СикорскийПраво и справедливость
 
 
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