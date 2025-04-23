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Польша поддержит страны НАТО, желающие отправить войска на Украину - РИА Новости, 23.04.2025
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11:54 23.04.2025 (обновлено: 12:08 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/polsha-2012917121.html
Польша поддержит страны НАТО, желающие отправить войска на Украину
Польша поддержит страны НАТО, желающие отправить войска на Украину - РИА Новости, 23.04.2025
Польша поддержит страны НАТО, желающие отправить войска на Украину
Польша поддержит страны НАТО, желающие направить войска на Украину, но сама этого делать не будет, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:54:00+03:00
2025-04-23T12:08:00+03:00
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ВАРШАВА, 23 апр – РИА Новости. Польша поддержит страны НАТО, желающие направить войска на Украину, но сама этого делать не будет, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая с программной речью в сейме страны."Некоторые страны рассматривают возможность направления на Украину своих войск. Мы войск не вышлем, но обеспечим миссию поддержки", - сказал Сикорский.Он добавил, что "без Польши предоставление помощи Украине было бы невозможно". В связи с этим Сикорский напомнил, что более 90% западной военной помощи поступает на Украину через аэропорт "Ясенка" в польском Жешуве.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250418/polsha-2012117789.html
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в мире, польша, украина, нато
В мире, Польша, Украина, НАТО
Польша поддержит страны НАТО, желающие отправить войска на Украину

Польша не будет отправлять войска на Украину, но поддержит желающих сделать это

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши и Евросоюза
Флаг Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАРШАВА, 23 апр – РИА Новости. Польша поддержит страны НАТО, желающие направить войска на Украину, но сама этого делать не будет, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая с программной речью в сейме страны.
"Некоторые страны рассматривают возможность направления на Украину своих войск. Мы войск не вышлем, но обеспечим миссию поддержки", - сказал Сикорский.
Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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Он добавил, что "без Польши предоставление помощи Украине было бы невозможно". В связи с этим Сикорский напомнил, что более 90% западной военной помощи поступает на Украину через аэропорт "Ясенка" в польском Жешуве.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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