https://ria.ru/20250423/polk-2013047691.html

"Бессмертный полк" в Белгородской области проведут в онлайн-формате

"Бессмертный полк" в Белгородской области проведут в онлайн-формате - РИА Новости, 23.04.2025

"Бессмертный полк" в Белгородской области проведут в онлайн-формате

Бессмертный полк в Белгородской области из-за сложной оперативной обстановки проведут в онлайн-формате, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T20:26:00+03:00

2025-04-23T20:26:00+03:00

2025-04-23T20:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

белгородская область

вячеслав гладков

80-летие победы в великой отечественной войне

акция "бессмертный полк"

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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Бессмертный полк в Белгородской области из-за сложной оперативной обстановки проведут в онлайн-формате, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "К сожалению, мы из-за оперативной обстановки не сможем провести очное шествие. Я надеюсь, что это все понимают. Бессмертный полк Белгородской области в этом году будет в онлайн-формате. Но уверен, что после окончания специальной военной операции мы все с вами выйдем с портретами как великих героев Великой Отечественной войны, так и великих героев тех, кто сейчас с оружием в руках борется за нашу великую страну", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250419/polk-1786936652.html

белгородская область

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Наталья Макарова

общество, белгородская область, вячеслав гладков, 80-летие победы в великой отечественной войне, акция "бессмертный полк"