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"Бессмертный полк" в Белгородской области проведут в онлайн-формате - РИА Новости, 23.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:26 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/polk-2013047691.html
"Бессмертный полк" в Белгородской области проведут в онлайн-формате
"Бессмертный полк" в Белгородской области проведут в онлайн-формате - РИА Новости, 23.04.2025
"Бессмертный полк" в Белгородской области проведут в онлайн-формате
Бессмертный полк в Белгородской области из-за сложной оперативной обстановки проведут в онлайн-формате, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:26:00+03:00
2025-04-23T20:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
белгородская область
вячеслав гладков
80-летие победы в великой отечественной войне
акция "бессмертный полк"
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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Бессмертный полк в Белгородской области из-за сложной оперативной обстановки проведут в онлайн-формате, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "К сожалению, мы из-за оперативной обстановки не сможем провести очное шествие. Я надеюсь, что это все понимают. Бессмертный полк Белгородской области в этом году будет в онлайн-формате. Но уверен, что после окончания специальной военной операции мы все с вами выйдем с портретами как великих героев Великой Отечественной войны, так и великих героев тех, кто сейчас с оружием в руках борется за нашу великую страну", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250419/polk-1786936652.html
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общество, белгородская область, вячеслав гладков, 80-летие победы в великой отечественной войне, акция "бессмертный полк"
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Акция "Бессмертный полк"
"Бессмертный полк" в Белгородской области проведут в онлайн-формате

Бессмертный полк в Белгородской области пройдет онлайн из-за сложной обстановки

© РИА Новости / Александр ГальперинУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Бессмертный полк в Белгородской области из-за сложной оперативной обстановки проведут в онлайн-формате, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"К сожалению, мы из-за оперативной обстановки не сможем провести очное шествие. Я надеюсь, что это все понимают. Бессмертный полк Белгородской области в этом году будет в онлайн-формате. Но уверен, что после окончания специальной военной операции мы все с вами выйдем с портретами как великих героев Великой Отечественной войны, так и великих героев тех, кто сейчас с оружием в руках борется за нашу великую страну", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Акция "Бессмертный полк"
19 апреля, 13:46
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоБелгородская областьВячеслав Гладков80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАкция "Бессмертный полк"
 
 
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