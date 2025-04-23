https://ria.ru/20250423/politsija-2013066544.html

В Краснодаре полиция ищет стрелявших в 46-летнего мужчину

В Краснодаре полиция ищет стрелявших в 46-летнего мужчину - РИА Новости, 23.04.2025

В Краснодаре полиция ищет стрелявших в 46-летнего мужчину

Поиски двух неизвестных, стрелявших днём в среду в жителя Краснодара вблизи многоквартирного дома, усилили пробки на въездах и выездах из города, сообщили... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T23:47:00+03:00

2025-04-23T23:47:00+03:00

2025-04-23T23:47:00+03:00

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Поиски двух неизвестных, стрелявших днём в среду в жителя Краснодара вблизи многоквартирного дома, усилили пробки на въездах и выездах из города, сообщили начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артём Коноваленко. "В настоящее время на территории города Краснодара проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление фактического местонахождения и задержания лиц, совершивших особо тяжкое преступление на территории микрорайона Гидростроителей. Просим граждан с пониманием отнестись к введенным на территории краевого центра ограничениям. Полицией принимаются все возможные меры по минимизации дорожных заторов на выездах и въездах в город", — передает муниципальный центр управления города слова Коноваленко. В среду в полиции заявили, что двое неизвестных подбежали к 46-летнему местному жителю у многоэтажки на улице Гидростроителей и несколько раз выстрелили в его сторону. В результате нападения мужчина с огнестрельными ранами конечностей был госпитализирован. Также у припаркованного поблизости автомобиля пробито заднее лобовое стекло. А при осмотре места происшествия полицейские обнаружили семь стрелянных гильз и один патрон. Полиция начала поиски нападавших.

https://ria.ru/20241030/strelba-1980812946.html

краснодар

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодар