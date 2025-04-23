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Гроза минует Москву вечером в среду, ожидается кратковременный дождь - РИА Новости, 23.04.2025
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20:50 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/pogoda-2013050440.html
Гроза минует Москву вечером в среду, ожидается кратковременный дождь
Гроза минует Москву вечером в среду, ожидается кратковременный дождь - РИА Новости, 23.04.2025
Гроза минует Москву вечером в среду, ожидается кратковременный дождь
Гроза минует Москву вечером в среду, в столице ожидается только кратковременный дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:50:00+03:00
2025-04-23T20:50:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Гроза минует Москву вечером в среду, в столице ожидается только кратковременный дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что, согласно данным метеорологических локаторов, к западу-северо-западу от Москвы на удалении 50-100 километров наблюдаются сильные "засветки" от кучево-дождевых и грозовых облаков с верхней границей 10-11 километров. В зоне грозовой облачности местами идут ливни интенсивностью до 20 миллиметров и более, отчетливо прослеживаются грозы. "Зона опасных явлений погоды смещается с курсом 65 градусов на северо-восток со скоростью 35-40 километров в час, и в ближайшие часы пройдет по северным районам Подмосковья, минуя саму Москву по касательной, зацепив мегаполис только кратковременным дождем", - рассказал Тишковец.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Гроза минует Москву вечером в среду, ожидается кратковременный дождь

Тишковец: в Москве вечером в среду ожидается кратковременный дождь

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Гроза минует Москву вечером в среду, в столице ожидается только кратковременный дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что, согласно данным метеорологических локаторов, к западу-северо-западу от Москвы на удалении 50-100 километров наблюдаются сильные "засветки" от кучево-дождевых и грозовых облаков с верхней границей 10-11 километров. В зоне грозовой облачности местами идут ливни интенсивностью до 20 миллиметров и более, отчетливо прослеживаются грозы.
"Зона опасных явлений погоды смещается с курсом 65 градусов на северо-восток со скоростью 35-40 километров в час, и в ближайшие часы пройдет по северным районам Подмосковья, минуя саму Москву по касательной, зацепив мегаполис только кратковременным дождем", - рассказал Тишковец.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
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