https://ria.ru/20250423/pogoda-2013050440.html

Гроза минует Москву вечером в среду, ожидается кратковременный дождь

Гроза минует Москву вечером в среду, ожидается кратковременный дождь - РИА Новости, 23.04.2025

Гроза минует Москву вечером в среду, ожидается кратковременный дождь

Гроза минует Москву вечером в среду, в столице ожидается только кратковременный дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T20:50:00+03:00

2025-04-23T20:50:00+03:00

2025-04-23T20:50:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Гроза минует Москву вечером в среду, в столице ожидается только кратковременный дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что, согласно данным метеорологических локаторов, к западу-северо-западу от Москвы на удалении 50-100 километров наблюдаются сильные "засветки" от кучево-дождевых и грозовых облаков с верхней границей 10-11 километров. В зоне грозовой облачности местами идут ливни интенсивностью до 20 миллиметров и более, отчетливо прослеживаются грозы. "Зона опасных явлений погоды смещается с курсом 65 градусов на северо-восток со скоростью 35-40 километров в час, и в ближайшие часы пройдет по северным районам Подмосковья, минуя саму Москву по касательной, зацепив мегаполис только кратковременным дождем", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20250422/peterburg-2012720066.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец