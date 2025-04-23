https://ria.ru/20250423/podrostok-2013054622.html
В Новгородской области подростка ударили ножом в живот во время драки
В Новгородской области подростка ударили ножом в живот во время драки - РИА Новости, 23.04.2025
В Новгородской области подростка ударили ножом в живот во время драки
Подросток в городе Старая Русса Новгородской области получил ножевое ранение в живот от другого подростка во время драки на спортивном стадионе, мальчик... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T21:34:00+03:00
2025-04-23T21:34:00+03:00
2025-04-23T21:34:00+03:00
происшествия
старая русса
новгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Подросток в городе Старая Русса Новгородской области получил ножевое ранение в живот от другого подростка во время драки на спортивном стадионе, мальчик доставлен в больницу, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Предварительно установлено, что в среду между двумя подростками 13 и 14 лет произошел конфликт на стадионе "Сокол". Завязалась драка, в ходе которой один из мальчиков нанес другому удар ножом в живот. "Потерпевшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи... Следователи СК выясняют обстоятельства ножевого ранения несовершеннолетнего в городе Старая Русса", - говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба управления МВД области, на месте происшествия работали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела полиции. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего конфликта. Пресс-служба прокуратуры области отмечает, что надзорное ведомство проводит проверку. Прокуратура оценит работу органов системы профилактики по соблюдению законодательства при организации работы с несовершеннолетними и их семьями.
https://ria.ru/20250321/pistolet-2006604518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, старая русса, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Старая Русса, Новгородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новгородской области подростка ударили ножом в живот во время драки
СК: в Старой Руссе подростка во время драки на стадионе ранили ножом в живот