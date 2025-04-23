https://ria.ru/20250423/podrostok-2013054622.html

В Новгородской области подростка ударили ножом в живот во время драки

В Новгородской области подростка ударили ножом в живот во время драки - РИА Новости, 23.04.2025

В Новгородской области подростка ударили ножом в живот во время драки

Подросток в городе Старая Русса Новгородской области получил ножевое ранение в живот от другого подростка во время драки на спортивном стадионе, мальчик... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T21:34:00+03:00

2025-04-23T21:34:00+03:00

2025-04-23T21:34:00+03:00

происшествия

старая русса

новгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Подросток в городе Старая Русса Новгородской области получил ножевое ранение в живот от другого подростка во время драки на спортивном стадионе, мальчик доставлен в больницу, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Предварительно установлено, что в среду между двумя подростками 13 и 14 лет произошел конфликт на стадионе "Сокол". Завязалась драка, в ходе которой один из мальчиков нанес другому удар ножом в живот. "Потерпевшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи... Следователи СК выясняют обстоятельства ножевого ранения несовершеннолетнего в городе Старая Русса", - говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба управления МВД области, на месте происшествия работали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела полиции. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего конфликта. Пресс-служба прокуратуры области отмечает, что надзорное ведомство проводит проверку. Прокуратура оценит работу органов системы профилактики по соблюдению законодательства при организации работы с несовершеннолетними и их семьями.

https://ria.ru/20250321/pistolet-2006604518.html

старая русса

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, старая русса, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф)