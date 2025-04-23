https://ria.ru/20250423/podmoskove-2012878662.html

В Подмосковье мужчина ударил ножом полицейского

В Подмосковье мужчина ударил ножом полицейского - РИА Новости, 23.04.2025

В Подмосковье мужчина ударил ножом полицейского

Мужчина несколько раз ударил ножом полицейского в Подмосковье в ответ на просьбу предъявить документы и скрылся, правоохранитель госпитализирован, а нападавший... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T08:19:00+03:00

2025-04-23T08:19:00+03:00

2025-04-23T08:19:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

тульская область

татьяна петрова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мужчина несколько раз ударил ножом полицейского в Подмосковье в ответ на просьбу предъявить документы и скрылся, правоохранитель госпитализирован, а нападавший задержан, сообщила начальница управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По данным начальницы управления, во вторник вечером в ходе отработки жилого сектора сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Серебряные Пруды возле одного из домов, расположенных в населенном пункте Шеметово, заметили мужчину, который вел себя подозрительно, нервничал, оглядывался по сторонам. "Подойдя к нему, представившись и показав служебные удостоверения, полицейские попросили его предъявить документы, удостоверяющие личность. На данную просьбу гражданин ответил отказом в грубой форме, после чего нанес несколько ударов ножом одному из сотрудников, а затем скрылся", - приводятся в сообщении в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области слова Петровой. Пострадавший полицейский госпитализирован, уточнила начальница управления информации и общественных связей. Петрова отметила, что правонарушителя доставили в отдел полиции, им оказался житель Тульской области 1988 года рождения. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250421/strany-2012490665.html

https://ria.ru/20250110/lyubertsy-1993196612.html

московская область (подмосковье)

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), тульская область, татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)