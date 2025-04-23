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В Подмосковье мужчина ударил ножом полицейского - РИА Новости, 23.04.2025
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08:19 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/podmoskove-2012878662.html
В Подмосковье мужчина ударил ножом полицейского
В Подмосковье мужчина ударил ножом полицейского - РИА Новости, 23.04.2025
В Подмосковье мужчина ударил ножом полицейского
Мужчина несколько раз ударил ножом полицейского в Подмосковье в ответ на просьбу предъявить документы и скрылся, правоохранитель госпитализирован, а нападавший... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T08:19:00+03:00
2025-04-23T08:19:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
тульская область
татьяна петрова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мужчина несколько раз ударил ножом полицейского в Подмосковье в ответ на просьбу предъявить документы и скрылся, правоохранитель госпитализирован, а нападавший задержан, сообщила начальница управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По данным начальницы управления, во вторник вечером в ходе отработки жилого сектора сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Серебряные Пруды возле одного из домов, расположенных в населенном пункте Шеметово, заметили мужчину, который вел себя подозрительно, нервничал, оглядывался по сторонам. "Подойдя к нему, представившись и показав служебные удостоверения, полицейские попросили его предъявить документы, удостоверяющие личность. На данную просьбу гражданин ответил отказом в грубой форме, после чего нанес несколько ударов ножом одному из сотрудников, а затем скрылся", - приводятся в сообщении в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области слова Петровой. Пострадавший полицейский госпитализирован, уточнила начальница управления информации и общественных связей. Петрова отметила, что правонарушителя доставили в отдел полиции, им оказался житель Тульской области 1988 года рождения. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250421/strany-2012490665.html
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происшествия, московская область (подмосковье), тульская область, татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Тульская область, Татьяна Петрова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье мужчина ударил ножом полицейского

В Подмосковье мужчина ударил ножом полицейского, попросившего показать документы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мужчина несколько раз ударил ножом полицейского в Подмосковье в ответ на просьбу предъявить документы и скрылся, правоохранитель госпитализирован, а нападавший задержан, сообщила начальница управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
По данным начальницы управления, во вторник вечером в ходе отработки жилого сектора сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Серебряные Пруды возле одного из домов, расположенных в населенном пункте Шеметово, заметили мужчину, который вел себя подозрительно, нервничал, оглядывался по сторонам.
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"Подойдя к нему, представившись и показав служебные удостоверения, полицейские попросили его предъявить документы, удостоверяющие личность. На данную просьбу гражданин ответил отказом в грубой форме, после чего нанес несколько ударов ножом одному из сотрудников, а затем скрылся", - приводятся в сообщении в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области слова Петровой.
Пострадавший полицейский госпитализирован, уточнила начальница управления информации и общественных связей.
Петрова отметила, что правонарушителя доставили в отдел полиции, им оказался житель Тульской области 1988 года рождения. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы, добавили в ведомстве.
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